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"104 дня — и вы свободны" — Евгений Ихельзон рассказал о жестких правилах для туристов в Таиланде

12:01 23 сентября 2020
Евгений Ихельзон
Инф. «ФАКТОВ»

Журналист и совладелец турфирмы Евгений Ихельзон рассказал, чего требуют от иностранных туристов власти Таиланда

«Многие слышали, что Таиланд открыл границы для туристов.

Выглядит это так:

  • надо прилететь с негативным ПЦР на частном самолёте или прямым чартером;
  • предварительно оплатить пребывание в отеле на карантине 14 дней, там у вас возьмут тест ПЦР в начале и в конце. Эти 14 дней — полная изоляция. Отель дорогой, понятное дело;
  • предварительно оплатить 90 дней в отеле, где вы будете находиться после карантина, тоже недешевом;
  • вы должны быть застрахованы на сумму 100 тысяч долларов;
  • после 104 дней — свобода, виза на 270 дней стоит 170 долларов, из них 104 уже прошло.

Если вы хотите путешествовать по стране, полиция будет контролировать ваши передвижения с помощью браслета.

Это не шутка, это схема, которую обнародовали власти Таиланда", — пишет Евгений Ихельзон на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти Таиланда решили отправлять по почте мусор людям, которые сорили в местах отдыха.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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