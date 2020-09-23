"104 дня — и вы свободны" — Евгений Ихельзон рассказал о жестких правилах для туристов в Таиланде

Журналист и совладелец турфирмы Евгений Ихельзон рассказал, чего требуют от иностранных туристов власти Таиланда

«Многие слышали, что Таиланд открыл границы для туристов.

Выглядит это так:

надо прилететь с негативным ПЦР на частном самолёте или прямым чартером;

предварительно оплатить пребывание в отеле на карантине 14 дней, там у вас возьмут тест ПЦР в начале и в конце. Эти 14 дней — полная изоляция. Отель дорогой, понятное дело;

предварительно оплатить 90 дней в отеле, где вы будете находиться после карантина, тоже недешевом;

вы должны быть застрахованы на сумму 100 тысяч долларов;

после 104 дней — свобода, виза на 270 дней стоит 170 долларов, из них 104 уже прошло.

Если вы хотите путешествовать по стране, полиция будет контролировать ваши передвижения с помощью браслета.

Это не шутка, это схема, которую обнародовали власти Таиланда", — пишет Евгений Ихельзон на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», власти Таиланда решили отправлять по почте мусор людям, которые сорили в местах отдыха.

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