Таиланд откроет для туристов Пхукет, но выдвинул условия

В страдающем из-за отсутствия туристов Таиланде власти приняли решение с 1 октября открыть для иностранцев остров Пхукет.

Об этом заявил глава Национального управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн, передает портал Travel off Path.

По его словам, доступность острова для иностранцев станет репетицией перед открытием остальных провинций страны и перезапуском международного туризма.

В то же время для посещения острова иностранцы должны прибывать рейсами только на Пхукет, через другие аэропорты страны въезд невозможен.

Также они должны провести на Пхукете не менее 30 дней, 14 из которых будут соблюдать карантин в отеле. В некоторых отелях возможен выход на территорию во время карантина и даже доступ к пляжу.

Параллельно будет необходимо сдать 2 ПЦР-теста на коронавирус. Только после соблюдения всех этих условий возможны экскурсионные поездки по острову и другие развлечения.

Результаты отрицательного теста на коронавирус могут потребовать и по прилете в аэропорту Пхукета. Для того, чтобы посетить другие провинции Таиланда, нужно после двух недель карантина сдать третий тест на COVID-19. Если он будет отрицательным, то турист сможет без проблем покинуть остров.

Власти Таиланда пока не уточнили, граждане каких стран смогут посетить Пхукет. Предполагается, что в приоритетном порядке будут включены соседние государства, где успешно борются с коронавирусом, а также страны, имеющие важные социально-экономические связи с королевством.

Издание отмечает, что такие жесткие меры вызваны, отчасти тем, что Таиланд может похвастаться одним из самых низких показателей активных случаев COVID-19 — 0,2 человека на 100 тысяч жителей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Таиланде несколько месяцев назад власти заявили о своем «ноу-хау» в борьбе с коронавирусом.

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter