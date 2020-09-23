Мобильное приложение Safor Ukraine: безопасность украинцев становится доступнее

В среду, 23 сентября, в УНИАН состоялась пресс-конференция на тему «Будь в безопасности 24/7 и контролируй безопасность родных вместе с новым проектом Полиции охраны и Safor Ukraine». Мобильное приложение поможет обезопасить членов семьи, а также быстро вызвать полицию охраны или известить ваших близких об опасности. Также приложение имеет много других возможностей, например, таких, как получение геолокации близкого человека и даже контроль уровня заряда его батареи.

Как отметил заместитель генерального директора Safor Ukraine Дмитрий Дименко, уникальность этого продукта в надежности и мгновенной реакции на тревожный вызов: «Сигнал со смартфона незамедлительно поступает на пульт полиции охраны, что позволяет минимизировать время реагирования патруля и в кратчайшие сроки обнаружить пользователя благодаря его геолокации и информации с фото».

Начальник Департамента полиции охраны Сергей Парфенюк отметил: «Прежде всего мы беспокоимся о безопасности наших граждан и гостей нашей страны. Мы серьезно подошли к сотрудничеству с компанией Safor. На протяжении двух лет это приложение разрабатывалось, тестировалось много раз, и лишь после этого мы начали активно сотрудничать».

По его словам, внедрение в работу новых технологий поможет выйти на новый, лучший уровень работы: «Мы сможем быть еще доступнее для наших клиентов. Ведь время не стоит на месте, и вся наша жизнь переносится в смартфоны, с помощью которых мы решаем большую часть жизненных вопросов».

В свою очередь управляющий партнер SAFOR APP LTD Agathangelos Vouniotis подчеркнул, что очень рад запуску проекта в Украине.

«Мы уверены, что наше приложение позволит украинцам чувствовать себя в безопасности», — сказал он.

Как показали последние социологические исследования, Украина занимает первое место среди европейских стран по уровню преступности. Мобильное приложение SAFOR создавали с мыслью о туристах, молодежи, детях и их родителях, старшем поколении, предпринимателях и публичных личностях.

Отдельной темой для дискуссии стало сотрудничество с полицией охраны. Ведь это структурное подразделение Национальной полиции Украины. В этом еще одна особенность мобильного приложения, которое прежде не имело аналогов. Так как именно полиция охраны будет реагировать на экстренные вызовы пользователей мобильного приложения.

Разработчики отметили, что интеллектуальная платформа доступна каждому украинцу, имеет широкую карту покрытия и работает по всей стране. Почувствовать себя в безопасности украинцы могут уже сейчас. Мобильное приложение доступно в «Play Маркет» и App Store.

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