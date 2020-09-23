Депутаты от «ЕС» не будут голосовать за земельные вопросы на предстоящем заседании Киевсовета

На ближайшем пленарном заседании Киевского городского совета, которое состоится 24 сентября, в повестку дня внесен ряд земельных вопросов, которые ставят под угрозу уничтожения семи исторических зданий города. Депутаты, представляющие «Европейскую солидарность» в Киевсовете, не будут голосовать за эти решения, поскольку это противоречит приоритетам политсилы — защите культурного наследия Киева. Об этом говорится в заявлении столичной территориальной организации «ЕС».

В «Европейские солидарности» считают, что все земельные решения должен принимать уже новый Киевсовет. Они также призвали другие фракции горсовета поддержать эту позицию.

Как сообщается на странице общественной организации «Карта реновации», на пленарном заседании Киевского городского совета запланировано рассмотрение ряда земельных вопросов, которые несут угрозу сноса семи зданий, построенных в течение 1830−1950 годов.

Речь идет о домах на улицах Ильенко, 30 (Особняк Баккалинского 1901 года); Гончара, 71 (Дом Осипа Родина, 1882 года, авторства Владимира Николаева), Ярославов Вал, 29б (Доходный дом, 1897 года, архитектор М. Гарденина), Боричев Ток, 20/4 (Мещанский дом, 1830 год); Лукьяновская, 29А (Послевоенный сталинский классицизм, 1950 год); Аллы Горской, 6 (Районные детские ясли, 1937 год, постконструктивизм архитектора Сластионова); Ярославская, 8 (Усадебный жилой дом Лунева, 1880 год).

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