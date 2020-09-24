28.13 / 28.31 32.67 / 33.12
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

«Это не хакеры балуются»: Виктор Бобыренко о взломе сайта Нацполиции

12:10 24 сентября 2020
Виктор Бобыренко

Политолог Виктор Бобыренко объяснил, кто стоит за взломом сайта Нацполиции Украины.

«Империя работает, — пишет Виктор Бобыренко. -

Вчера (23 сентября. — Ред.) взломали сайт Нацполиции и поставили туда фейковую инфу, вроде бы американский военный изнасиловал 16-летнюю винничанку.

Кто-то посмеялся и забыл. А я сегодня (24 сентября. — Ред.) на авторынке краем уха услышал об этой истории от торговцев шинами, мужчины и женщины:

— Вот понаехали американцы, наших девушек того. Негодяи. А Зеля вслед за Порохом им подлизывает.

Шах и мат.

Ложечки нашлись, а осадочек остался.

Вот как красиво работают россияне на информационной войне.

Даже двух человек залить ненавистью к антирусским силам — и то хлеб. Поэтому они и вбрасывали эту новость.

Мы на войне. И это нужно понимать.

Это не хакеры балуются, это кремлевские так шутят", — написал на своей странице в Facebook Виктор Бобыренко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Путин лично руководил взломом серверов противников Трампа.

Читайте также: Следы хакерской атаки на университетскую клинику в Германии ведут в Россию

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Жиглов и Шарапов

Погибла дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя"

Самолеты

Скандал на рейсе Киев – Анталья: украинских туристов выгнали из самолета под аплодисменты пассажиров

Михаил Ефремов

Вскрылась неожиданная подробность о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе

Вячеслав Войнаровский

Умерла одна из звезд шоу Петросяна

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер