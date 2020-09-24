«Это не хакеры балуются»: Виктор Бобыренко о взломе сайта Нацполиции

Политолог Виктор Бобыренко объяснил, кто стоит за взломом сайта Нацполиции Украины.

«Империя работает, — пишет Виктор Бобыренко. -

Вчера (23 сентября. — Ред.) взломали сайт Нацполиции и поставили туда фейковую инфу, вроде бы американский военный изнасиловал 16-летнюю винничанку.

Кто-то посмеялся и забыл. А я сегодня (24 сентября. — Ред.) на авторынке краем уха услышал об этой истории от торговцев шинами, мужчины и женщины:

— Вот понаехали американцы, наших девушек того. Негодяи. А Зеля вслед за Порохом им подлизывает.

Шах и мат.

Ложечки нашлись, а осадочек остался.

Вот как красиво работают россияне на информационной войне.

Даже двух человек залить ненавистью к антирусским силам — и то хлеб. Поэтому они и вбрасывали эту новость.

Мы на войне. И это нужно понимать.

Это не хакеры балуются, это кремлевские так шутят", — написал на своей странице в Facebook Виктор Бобыренко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Путин лично руководил взломом серверов противников Трампа.

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