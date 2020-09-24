Рейтинг сторонников новой политической партии «За майбутнє» за последнюю неделю вырос. Об этом свидетельствуют данные мониторинга социологической группы «Рейтинг».

Так, согласно результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах, партию «За майбутнє» на выборах в областные советы на прошлой неделе готовы были поддержать 5,8% опрошенных, а на этой неделе — уже 5,9%. В то же время другие политические силы, присутствующие в парламенте, демонстрируют показатели снижения — их рейтинг падает.

В течение последней недели партия «Слуга народа» потеряла сразу 0,4% поддержки. О своих симпатиях этой политсиле сейчас заявили 15,6% опрошенных среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы, в то время как на прошлой неделе ее поддерживали 16% украинцев. Столько же потеряла «Оппозиционная платформа — «За жизнь» — с 11,9% рейтинг ее поддержки снизился до 11,5%. У партии «Европейская солидарность» было 11,3% поддержки, на этой неделе за нее готовы проголосовать 11% опрошенных. Партия «Батьківщина» за неделю потеряла 0,2% сторонников. Ее рейтинг снизился с 8,2 до 8%.

Также, согласно данным соцопроса, постепенно растут положительные ожидания от местных выборов. Треть опрошенных (в прошлый раз — четверть) надеются на положительные сдвиги в их городах и селах после 25 октября. При этом половина считает, что ничего не изменится, и только 7% ожидают ухудшения.

При этом 55% украинцев считают, что местные власти ближе к людям. Так, 35% украинцев больше доверяют местной власти, чем центральной, которой выразили доверие только 17% опрошенных.

Исследование проводилось группой «Рейтинг» в течение 19−22 сентября этого года. В нем приняло участие население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI — computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что политическая партия «За майбутнє» вышла в лидеры местных выборов в центральных регионах. В частности, партия удерживает абсолютное лидерство в Черкасской области.

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