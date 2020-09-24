Компресори Dnipro-M: простота і універсальність

Продувка, підкачка коліс, фарбувальні роботи, підключення пневмоінструменту для серійного виробництва… Компресори Dnipro-M здатні вирішити будь-які завдання!

Характерною рисою пристроїв бренду є їхня надійність, висока потужність і тривалість роботи. Використовуйте їх для своїх цілей і переконайтесь у високій якості обладнання.

Лінійка компресорів Dnipro-M

В каталозі бренду нараховуються десятки конфігурацій, адаптованих для потреб виробництва і побуту.

Універсальні компресори

Універсальні компресори Dnipro-M використовуються для вирішення побутових завдань. Вони оснащені однопоршневим двигуном потужністю від 1500 до 1900 Вт і ресивером на 24−50 літрів. Продуктивність інструменту становить від 150 до 206 літрів на хвилину. Додатковий комфорт і високу швидкість експлуатації забезпечують швидкоз'ємні штуцери.

Компресори Dnipro-M професійного рівня

Професійні моделі відрізняються тривалим часом роботи без зупинки, використовуються у виробничих цілях, а також для серійного виконання робіт (наприклад, фарбування великої площі забору).

Переваги нагнітачів повітря Dnipro-M

Інструмент відрізняється високою надійністю і стабільністю роботи за рахунок технічних характеристик:

чавунні поршні з двома кільцями для ефективної компресії і нагнітання повітря двигуном;

металеві нагнітальні і перехідні клапани;

ресивери з антикорозійним внутрішнім покриттям, стійкі до високого тиску стисненого повітря;

захисні системи, що запобігають вихід компресорних агрегатів з ладу;

трубка відводу тепла для захисту оператора від опіків.

Крім того, безмасляні компресори оснащені двома виходами подачі повітря — під гумовий шланг і швидкознімний рукав, що робить пристрої універсальними. А для легкого контролю тиску всередині нагнітального бачка використовуються два автономних манометра з різними шкалами вимірювання.

Як бачите, вибір пристроїв великий. Купуйте повітряні компресори для своїх завдань і користуйтеся кращим!



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