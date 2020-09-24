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Политика

Жена Медведчука "разжилась" строительной фирмой в Москве, — СМИ

21:18 24 сентября 2020
медведчук марченко

Оксана Марченко, жена народного депутата Виктора Медведчука, в сентябре 2020 года стала владелицей крупной строительной фирмы в Москве. Это выяснили журналисты-расследователи программы «Схемы». Ранее стало известно, что Марченко контролирует часть крупного нефтеперерабатывающего предприятия в России.

Как говорят авторы расследования, контролируемая Марченко российская компания «Юг Энерго» 11 сентября приросла активами. Фирма стала единоличным собственником ООО «НЗНП Инжиниринг». Это ООО зарегистрировано в Москве 1 апреля 2020 года, а в профиле деятельности компания указала строительство, архитектурные и инженерные работы, проектирование.

«НЗНП Инжиниринг» входит в Ассоциацию проектировщиков Южного округа России, то есть ведет проектные работы на территории, охватывающей в том числе и Ростовскую область РФ.

Напомним, ранее авторы программы «Схемы» выяснили, что в Ростовской области России находится нефтеперерабатывающий завод, который также контролируется Оксаной Марченко.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее расследователи обнаружили у семьи Медведчука яхту — одну из самых дорогих в мире, а также десятки гектаров земли на побережье Черного моря в Болгарии.

Фото oksana.marchenko.tv/Facebook

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