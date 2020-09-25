«ЕС» не выдвигала своего кандидата в мэры Киева ради единства патриотических сил, — Геращенко

Политическая партия «Европейская солидарность» не выдвигала своего кандидата на должность мэра Киева для сохранения в столице единства проевропейских сил и недопущения «нетипичного союза реваншистов с Банковой». Об этом заявила народный депутат от «ЕС» Ирина Геращенко в эфире программы «Право на владу».

Политик подчеркнула, что сегодня «мы стоим на пороге реванша и непрофессионализма».

«И здесь очень важно не дать никаких шансов патриотическим, демократическим силам поругаться и рассориться», — сказала Геращенко.

Политик напомнила, как в 2019 году на выборах в Верховную Раду в округе по Голосеевскому району выиграл выборы от партии «Слуга народа» Александр Юрченко, который недавно был арестован за взятку.

«Юрченко набрал немножко больше голосов, чем наш кандидат Владимир Прокопив. А на третьем месте тогда был кандидат от «Голоса», — отметила депутат.

Поэтому, по ее словам, сейчас «Европейская солидарность» призывает все идеологически близкие партии не повторять прошлогоднюю ошибку, а объединиться «для защиты важных для Украины вещей».

Также Геращенко обратила внимание жителей столицы на важность политического баланса для защиты интересов киевлян в Киевском городском совете, чтобы «у Офиса президента не было возможности узурпировать власть в столице».

«Мэра нужно будет очень серьезно мониторить, чтобы был политический баланс. Мы осознаем, что сегодня и в Киеве, и в других городах мэров и горсоветы будут склонять к нетипичным союзам с Банковой. Поэтому я хочу сказать, что, находясь в оппозиции к этой власти, мы будем держать идеологическую рамку, мониторить ситуацию, чтобы мэр не шел не в ту сторону», — подчеркнула Ирина Геращенко.

Кроме того, по ее мнению, мэр — это прежде всего политическая фигура, реализующая предложения депутатов горсовета. Политик убеждена, что обновленная профессиональная команда «Европейской солидарности», которую ведет в Киевсовет Марина Порошенко, станет еще более мощной, чем фракция депутатов партии текущего созыва.

«Мне кажется очень важным, если мы говорим о европейской стране, о европейской столице, то именно Киевсовет будет решать столичные проблемы», — подчеркнула нардеп.

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