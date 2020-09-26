От партии «За майбутнє» зарегистрированы 109 кандидатов в Киевсовет во главе с Сергеем Гусовским

От партии «За майбутнє», рейтинг который вырос за последнюю неделю, зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты Киевсовета. Возглавляет список кандидат в мэры Сергей Гусовский. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала поданные Киевской городской организацией политической партии «За майбутнє» 109 кандидатов в депутаты Киевского городского совета и кандидатом на должность киевского городского головы Сергея Гусовского.

Как отметил сам Гусовский, команду, которую он возглавляет на местных выборах, объединяют опыт, профессионализм и действенность.

«Люди, которые сегодня идут в Киевсовет, объединились ради будущего, и я убежден, что именно в этом проявляется политическая мудрость. Мы хотим, чтобы Киев стал комфортным городом для жизни с помощью нового видения и восстановления реального самоуправления».

Напомним, 21 сентября партия ««За майбутнє» провела общее собрание Киевской городской организации политсилы и представила своих кандидатов на выборы в Киевский городской совет и назвала кандидата на должность киевского городского головы. Список возглавил Сергей Гусовский, который претендует и на пост мэра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица заявил о разработанном его политсилой законопроекте, который обязывает застройщиков вкладываться в развитие инфраструктуры.

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