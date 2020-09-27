День будет очень плодотворным: гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака

Воскресенье, 27 сентября, — для многих день окажется очень плодотворным. Он может принести какую-то важную информацию и новые впечатления. «ФАКТЫ» предлагают вам ежедневные эксклюзивные астрологические прогнозы, и сегодня — гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Если будете действовать активно, сумеете достичь неплохих результатов. Воздержитесь от шуток в чей бы то ни было адрес — сегодня ваш тонкий юмор вряд ли кто-то поймет, могут еще и обидеться.

ТЕЛЕЦ

Будьте готовы к тому, что в течение дня придется постоянно подстраиваться под обстоятельства. Вы не всегда будете поспевать за происходящим, что может вызвать у вас раздражение и даже гнев. Старайтесь держать свои эмоции в узде, при необходимости обратитесь за помощью к друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваши усилия окажутся не напрасны, вы сумеете достичь желаемого. Новые знакомства в будущем могут быть очень полезными. Берегите зрение, не слишком напрягайте глаза.

РАК

День сулит неплохие перспективы. Чтобы не упустить предоставленный шанс, старайтесь действовать без промедления, ни капли не сомневаясь в своих возможностях. Пешие прогулки окажут на ваш организм благотворное влияние и поспособствуют нормализации сна.

ЛЕВ

Сейчас ваш энергетический потенциал оставляет желать лучшего, поэтому неплохо было бы устроить себе полноценный выходной. Обратите особое внимание на состояние сердечно-сосудистой системы. Ограничьте физические и эмоциональные нагрузки, откажитесь от соленого и жирного.

ДЕВА

Постарайтесь тщательно спланировать свой досуг, чтобы получить от этого дня максимум удовольствия и приятных впечатлений. Не стоит сегодня начинать что-то новое, также следует воздержаться от дачи обещаний.

ВЕСЫ

Несмотря на выходной, свободного времени окажется очень мало. Предстоит решить массу неотложных вопросов. Воздержитесь сегодня от крупных покупок, также не нужно брать деньги в долг.

СКОРПИОН

Прежде чем продолжать движение вперед, следует взять небольшой тайм-аут. Это поможет восстановить силы и определиться с дальнейшими целями. Соизмеряйте свои потребности со своими возможностями и не пытайтесь прыгнуть выше головы.

СТРЕЛЕЦ

Займитесь решением бытовых вопросов, которых скопилось немало. Проявите осторожность с деньгами — сейчас вероятны финансовые потери или неудачные покупки. В делах амурных действуйте, как подсказывает сердце, не слушайте ничьих советов.

КОЗЕРОГ

Не нагружайте себя серьезными делами, займитесь тем, что вам больше по душе. Вероятно получение важной информации, которая поможет определиться с ближайшим будущим. В отношениях с близкими будьте более сдержанны, не провоцируйте конфликт.

ВОДОЛЕЙ

Не поддавайтесь соблазнам и старайтесь умерить свои аппетиты. В противном случае рискуете остаться без копейки в кармане. Будьте осторожны, находясь на дорогах, также берегитесь травм. Некоторым представителям знака день сулит романтическое знакомство или судьбоносную встречу.

РЫБЫ

Вы сегодня способны на многое, вам по плечу окажется любая, даже самая сложная задача. День также благоприятен для избавления от вредных привычек. В семейных отношениях сдерживайте свои эмоции, старайтесь не накалять атмосферу.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что можно и чего нельзя делать по лунному календарю.



8

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter