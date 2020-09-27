Андерс Аслунд устроил скандал в «Укрзалізниці» из-за Зеленского

Известный шведский экономист Андерс Аслунд уходит из набсовета «Укрзалізниці». Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский и депутаты от «Слуги народа» разрушают корпоративное управление в госкомпаниях.

Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета компании, пишет НВ Бизнес.

«С июня 2018 года я был независимым членом наблюдательного совета „Укрзалізниці“. Я был благодарен за оказанную честь и работал в меру своих способностей, но в настоящее время чувствую себя вынужденным уйти в отставку. Во-первых, считаю чрезмерными юридические риски, которым подвергаюсь. Хотя в договорах, подписанных нами при назначении, нам обещали страхование ответственности директоров и должностных лиц, что является стандартной практикой при членстве в совете, наш акционер, украинское правительство, не предоставил нам такое страхование», — сообщил он.

Также, по словам Аслунда, многие решения набсовета не выполняются руководством «Укрзалізниці», а правительство не обеспечивает компании приемлемые регуляторные или финансовые условия для модернизации и повышения эффективности.

Кроме того, с апреля 2020 года ему не платят зарплату.

«11 сентября Кабинет Министров без предупреждения принял постановление о сокращении нашего вознаграждения, которое не выплачивается, более чем в два раза», — жалуется Аслунд.

Экономист также говорит что президент Украины Владимир Зеленский относится к иностранным членам набсоветов украинских компаний неподобающим образом.

«Мы — иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков — упорно работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия», — сообщил он.

Как писали «ФАКТЫ», в конце прошлого года Аслунд заявил, что примером влияния украинского олигарха Игоря Коломойского на решения власти является восстановление импорта электроэнергии из России, которое инициировал председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус.

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