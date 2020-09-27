МАУ отменила рейсы в Ереван из-за военных действий

После обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном, а также после введения в Армении военного положения авиакомпания «Международные авиалинии Украины» отменила рейсы в Ереван.

Как сообщает МАУ, ближайший самолет в столицу Армении должен был вылететь 28 сентября в 17:00. Рейс отменен, авиакомпания обещает связаться с пассажирами и решить вопрос со «сгоревшими» билетами.

Что касается вылетов в Азербайджан, то ближайший рейс в Баку значится в расписании МАУ на 4 октября. Пока судьба этого рейса не решена.

Напомним, Азербайджан обвинил Армению в обстреле территории. Баку провел контрнаступательную операцию. И в Армении, и в Азербайджане заявляют об уничтожении военной техники противника.

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