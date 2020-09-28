Преодолеете все трудности: гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака



Понедельник, 28 сентября, — в этот день старайтесь проявлять больше настойчивости и не бойтесь преодолевать возникшие трудности. Звезды сулят успех тем, кто настроен действовать решительно. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака . Гороскопы на каждый день, неделю и месяц читайте здесь.

ОВЕН

Не стоит взваливать на свои плечи всю работу, позвольте и другим поучаствовать в общем деле. Сейчас благоприятный период для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов. В семейных отношениях старайтесь проявлять больше гибкости.

ТЕЛЕЦ

Начало трудовой недели потребует максимальной концентрации сил и энергии. Контролируйте свои эмоции, если хотите добиться успеха в достижении поставленных целей. Это хорошее время для обустройства быта и крупных приобретений.

БЛИЗНЕЦЫ

На трудовом поприще сконцентрируйте свое внимание на решении текущих проблем, строить грандиозные планы или начинать что-то серьезное в этот день не стоит. В отношениях с окружающими будьте более уступчивы, не нужно во что бы то ни стало настаивать на своем.

РАК

Постарайтесь в этот день спорные и сложные вопросы решить мирным путем, не берите нахрапом. Гороскоп советует избегать сейчас каких-либо перемен — они вряд ли принесут ожидаемый результат.

ЛЕВ

Хорошее время для того, чтобы приблизить свои мечты к реальности. Не сомневайтесь в своих силах и не бойтесь сделать первый шаг. Оказанная помощь нуждающимся в будущем воздастся вам сторицей.

ДЕВА

Предстоит немало поездок, встреч или важных переговоров. От такого количества людей и полученной информации может кругом пойти голова, да и сил к вечеру значительно поубавится. Пешие прогулки, а также водные процедуры помогут скорейшему восстановлению организма.

ВЕСЫ

Прекрасный во всех отношениях день. Они сулит не только интересные возможности во многих сферах деятельности, но и улучшение финансового положения. Также представится шанс урегулировать какие-то давние разногласия.

СКОРПИОН

В начале дня многое может пойти не по плану, но к обеду ситуация улучшится и вы сумеете наверстать упущенное. В новом деле спешка не приветствуется. Старайтесь продумывать каждый свой шаг, если хотите получить отличный результат.

СТРЕЛЕЦ

Важные дела желательно запланировать на первую половину дня — в этот период будет максимальным влияние позитивных тенденций и вам без особого труда удастся все решить. В личной жизни звезды сулят некоторым Стрельцам судьбоносное знакомство.

КОЗЕРОГ

Если перед вами возникла серьезная преграда, не пытайтесь брать ее с наскока, лучше поищите обходные пути. Вероятно получение приятных новостей, которые будут касаться не только вас, но и кого-то из близкого окружения. Также звезды не исключают и денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ

Появится возможность укрепить свои позиции на деловом поприще. Удастся зарекомендовать себя не только идейным вдохновителем и хорошим оратором, но и прекрасным исполнителем. Будьте аккуратны с финансами, сейчас не время тратить деньги на различные безделушки.

РЫБЫ

Звезды говорят, что вашему организму сейчас показаны полноценный отдых и полная перезагрузка. Поэтому дела, требующие максимальной концентрации внимания и сил, лучше перенести на другой период. Это хорошее время для самоанализа и построения планов на будущее.

Хорошего вам дня!

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