В Софии Киевской впервые в истории прошла онлайн-экскурсия (фото, видео)

Национальный заповедник «София Киевская» при содействии фармацевтической компании «Дарница» и благотворительного фонда Zagoriy Foundation запустили совместный проект — онлайн-экскурсию «Мозаики и фрески Софии Киевской».

Виртуальный тур провел доктор исторических наук, заместитель генерального директора по научной работе заповедника Вячеслав Корниенко. Он рассказал об истории создания Софийского собора — старейшего сохраненного древнерусского храма, а также о том, что во времена Киевской Руси именно тут были расположены первые библиотека и школа.



Во время онлайн-экскурсии все желающие могли полюбоваться стенами храма, которые украшают сотни метров росписей (фрески и граффити), а также мозаиками тысячелетней давности, которые сохранились до наших дней благодаря меценатам прошлого.



В свою очередь, глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив напомнил, что «Дарница» имеет опыт в проведении 3D-туров по своему производству и смогла оказать Софии Киевской техническую поддержку при организации такой экскурсии.

«Дарница» вместе с учеными, которые работают в Софии Киевской, хотела показать всем желающим один из старейших памятников архитектуры нашей страны, а также ее бесценные сокровища. Мы рады, что смогли оказать помощь в технической подготовке такой экскурсии, поскольку наша фармацевтическая компания имеет опыт в проведении виртуальных туров. Эти технологии позволят участникам экскурсии увидеть Софию Киевскую практически вживую, почувствовать ее дух и ощутить силу этого древнего места", — подчеркнул Шимкив.

Напомним, фармацевтические компании «Дарница» и «Интерхим» совместно с благотворительным фондом Zagoriy Foundation запустили проект по осушению фундамента и стен Софийского собора и близлежащих сооружений с помощью швейцарского инновационного оборудования BioDry. Это позволит привести в норму уровень влаги и избавит от сырости стены и подвальные помещения Софии Киевской.

Фармацевтическая компания «Дарница» — крупнейший в Украине производитель лекарственных средств — ведет свою историю с 1930 года.

В 2019 году Дарница объявила о трансформации бизнеса. Компания провела ребрендинг и представила новую стратегию — построение международного бренда, лидерство в генерическом сегменте лекарственных средств и диджитализация процессов.

Zagoriy Foundation создана в 2015 году семьей Загорий. Фонд системно внедряет накопленный поколениями семьи Загорий опыт благотворительности. Приоритетным направлением деятельности фонда является развитие культуры благотворительности в Украине.

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