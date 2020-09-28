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"Ситуация в Карабахе — один из примеров сценария "просто перестать" стрелять", — экс-замминистра Георгий Тука

12:53 28 сентября 2020
Георгий Тука

Георгий Тука, работавший заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий, сравнил ситуацию в Карабахе и на оккупированных территориях Украины

«То, что сейчас происходит в Карабахе — один из примеров развития событий по сценарию „просто перестать стрелять“. Сторонники „прекращения войны“, „построения стены“, „замораживания конфликта“ должны осознать: замороженный конфликт это — отложенная война», — пишет Георгий Тука на своей страничке в социальных сетях.

Он также вспоминает поездку в Азербайджан, где его поразили несколько вещей. Так, в отличии от ситуации с временно оккупированными украинскими территориями, на потерянных Азербайджаном землях не осталось ни одного этнического азербайджанца.

Боевые столкновения подразделений Азербайджана и Армении произошли утром 27 сентября. Обе стороны представили свое видение произошедшего, а затем ввели военное положение.

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