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Политика

Кернес совсем рассорился с Добкиным

14:45 28 сентября 2020
кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает недружественным решение Михаила Добкина самовыдвинуться на пост городского головы. 16 сентября Кернеса отправили в немецкую клинику лечиться от коронавирусной инфекции, а 23 сентября Добкин неожиданно заявил, что решил попробовать свои силы на выборах в Харькове.

Свое отношение к происходящему Кернес изложил в послании, которое с помощью родственников передал журналистам. «Я не воспринимаю это как дружеский жест… Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал… И выглядит очень неблагородно. В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днем рождения. И не огорчаем друг друга дружбой», — приводит слова Кернеса «Страна».

Сейчас в списке зарегистрированных кандидатов на пост мэра Харькова есть и Добкин (как самовыдвиженец), и Кернес (от своего политического блока).

Кернес все еще находится в немецкой клинике «Шарите». Пасынок харьковского мэра Родион Гайсинский сообщил обнадеживающие новости о состоянии здоровья отчима. Тем временем стало известно, что у среднего сына Кернеса — Даниила Привалова — анализ выявил антитела к коронавирусу.

Фото gennadykernes/Facebook

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