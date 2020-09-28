«Укркоопсоюз» запускает проект по установке платежных терминалов в малых селах Украины

Организации потребительской кооперации Украины («Укркоопсоюз») внедряют в своих магазинах проект «Є-все!», который позволит жителям самых отдаленных сел пользоваться возможностями интернет-торговли и оплачивать услуги онлайн. Как сообщил в интервью «Дело» председатель правления «Укркоопсоюза» Илья Гороховский, речь идет об установке терминалов в магазинах потребкооперации и помощи местному населению в части использования возможностей e-commerce и дистанционных платежей.

«В местном магазине можно будет пополнить телефон, сделать банковские платежи, оплачивать покупки в интернете. В перспективе в рамках этого же проекта хотим запустить отправку и получение денежных переводов. Ведь не секрет, что сельское население гораздо хуже городского работает с банковскими картами и онлайн-платежами. Мы хотим сделать эти возможности доступными для всех, кто традиционно приходит в магазины COOP за самым необходимым», — объяснил он.

Пилотный проект уже два месяца работает в одной из областей Западной Украины. После анализа результатов эту практику планируют распространить в магазинах потребительской кооперации по всей Украине.

По словам Ильи Гороховского, сегодня в малых и отдаленных селах демографическая ситуация крайне негативна: молодежь заинтересована жить и работать в крупных городах, многие работоспособные люди ищут работу за рубежом, в селах с населением до 200 человек магазины кооперации — единственная точка инфраструктуры.

В «Укркоопсоюзе» считают, что для тех, кто сегодня живет и работает в сельской местности, надо обеспечить комфортный доступ ко всем тем услугам и возможностям, которые есть у городских жителей.

Проект «Є-все!» будет работать в формате электронной полки с ассортиментом товаров и услуг, которые можно будет оформить через терминал в магазине. Посылка с заказом через несколько дней приедет в магазин или домой к заказчику. В перечень услуг входят плата за газ, электричество, телефонную связь, интернет, коммунальные платежи, погашение кредита и пр.

На фото в заголовке магазин «Укркоопсоюза» (Фото: пресс-служа союза)

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