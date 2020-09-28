«Все наши конкуренты ушли в политику», — лидер «Дизель Шоу» Егор Крутоголов (фото)

Популярный юмористический проект «Дизель Шоу» отметил свое пятилетие. Празднование сначала перенесли из-за карантина, а затем провели в новых реалиях, с соблюдением правил безопасности. Зрителей рассаживали через ряд и через кресло. Юмористы побаивались, что в связи с пандемией будут выступать в пустом зале. Но все билеты были проданы. О таком ребята-КВНщики из Николаева еще пять лет и мечтать не могли. Сейчас «Дизели» выпускают свое шоу, снимают сериалы и замахнулись на кино. Бессменным лидером команды остается ее «мотор» — актер и художественный руководитель Егор Крутоголов, который пять лет назад подбил друзей переехать в столицу, а затем — основать свое шоу. В интервью «ФАКТАМ» артист рассказал о работе и дружбе к коллективе, трагической потере, новых вызовах, семье и политических амбициях.

«Мы чувствуем присутствие Марины Поплавской»

— «Дизель Шоу» исполнилось пять лет. На самом деле ваша команда собралась гораздо раньше, с чего начинали?

— Наша история началась в начале 2000-х в Николаеве с команды КВН «Банда «Дизель». Играть я начал в университете вместе с Женей Гашенко, Сашей Бережком и Мишей Шинкаренко. Вот так вчетвером мы и переехали в Киев искать свое счастье. Писали сценарии для телевидения, но я всегда был убежден, что у нас огромный потенциал. Мы тыкались по разным проектам и искали, в чем можем стать успешными и реализоваться как артисты. Позже стало понятно, что, будучи частью иных проектов, мы не оставим свой след в истории юмора. Тогда весь юмор был политизированный, а мы больше любили и любим семейный. Эта ниша была свободна, поэтому мы удачно ее заняли.

Актеров набирали по ощущениям. Сейчас мы — семья, а значит, не прогадали! Мне нравится фраза Славы Полунина: «Я делаю проекты с людьми, с которыми мне хочется обняться». По такому принципу и искали. Женю Сморигина пригласили, потом что видели его творческую жизнь и испытывали уважение к его актерскому таланту. Он же посоветовал Вику Булитко. Когда я пошел на ее спектакль в «Театр на Подоле», я высидел ровно половину! Игра актеров была посредственной, пьеса скучной, много штампов и клише. А Вика выделялась! С Яной Глущенко я снимался сериале «Такси», и тогда она была единственной, с кем у меня на тот момент был роман на экране. Оказалось, она еще и петь умеет! Вот и позвали ее на роль блондинки.

Сережа Писаренко и Женя Никишин — с ними у нас был первый гастрольный тур, мы 15 концертов проехали и с первого дня почувствовали схожесть в мировоззрении. Просто ждали возможности заграбастать их к себе. Димка Танкович занял прекрасную нишу ведущего, он лучше всех нас в этом. Кто прямые эфиры вел, тот в цирке не смеется и перед камерой не пасует. Маруся Грицук в КВНе была самая милашная! Ею все тайно восторгались и были в нее влюблены, но она была недосягаемой. И когда мы встретились по прошествии стольких лет и увидели, что она не изменилась, у нас был шок! Очень рад, что есть возможность объединить всех этих крутышей.

— Как вас принял шоу-бизнес? Какие палки в колеса вставляли?

— Шоу-бизнес — активная всепоглощающая кислотная среда. Здесь конкуренция, как и в других областях, достаточно жесткая. Палки в колеса? Были попытки подкупа актеров. Попытки закрыть проект, заменить его на другой. Бывали ссоры с каналом, когда в нас не верили и вмешивались в творчество. Были попытки политических заказов. Пытались оклеветать нас, мол, не патриоты, были обвинения, что нас купил Порошенко. Приходится постоянно отбиваться и держаться вместе.

— Сейчас у вас есть конкуренты?

— Да все наши конкуренты ушли в политику! Сейчас я даже не знаю, кто может соревноваться с нами по силе актерского состава. Почему хулиганы ходят компанией? Потому что чувствуют силу стаи, а у нас — творческая толпа, которая юмором может навалять любому!

— Сейчас команда стала международной, кто-то ушел, появились новые участники. Куда подевался Нелипа?

— Мы пригласили Макса Нелипу после его поста в Facebook о помощи, когда он был в поиске работы. У него была непростая жизненная ситуация, которая никак не становилась лучше. Наш разрыв произошел по его инициативе. Мы желаем ему только хорошего!

- Как повлиял на коллектив трагический уход Марины Поплавской?

— Всегда сложно говорить о Марише. Мы, наверное, заматерели, закалились, как сталь, пройдя через пекло. Не все верили, что мы вернемся после трагедии, и в какой-то момент было страшно и непонятно… Но мы уверены, что она очень хотела бы, чтобы шоу продолжалось, чтобы она не повлияла на ход истории своим уходом.

Мы чувствуем ее присутствие. Особенно, когда делаем что-то о ней. На одном из юбилейных концертов была песня «Пролетая над нами» со словами благодарности и любви к Марише. Ни одна репетиция не проходила без слез. На концерте было ощущение, что она прилетала к нам, села в незаметном месте в зале, и концерт благодаря этому прошел очень легко. Это тонкие ощущения, которые мы всегда считываем с ребятами.

— Почти через полтора года после аварии вы трогательно в сети поздравили актрису с 50-летним юбилеем, который она бы отметила в марте, устроили концерт в ее родном Житомире. С какими эмоциями выходили в тот день на сцену?

— Когда у Марины день рождения, а ее нет рядом с нами, хочется сесть и заплакать. Подумать о том, сколько всего мы могли бы сделать и чего достичь. Но когда мы делаем что-то, посвященное Маринке, оно проходит реально классно!

Наша миссия — веселить людей. Зрители приходят за настроением, они заряжаются от одного концерта на недели и месяцы жизни. Маринка тоже хотела рассмешить максимальное количество людей. Это то, что нас всегда объединяло. В ее день рождения мы делали то, что умеем лучше всего.

— Кто занимается разработкой памятника Марине Поплавской? Как на вашу инициативу реагируют родственники актрисы?

— Сложные отношения с сестрой Марины. Она установила памятник на могиле, чтобы мы этого не сделали первыми. Поэтому мы решили сделать памятник в городе, чтобы отметить Маринку как почетного жителя Житомира. Чтобы жители и гости города вспоминали, что такая выдающаяся личность проживала здесь и была верна своему городу. Памятник уже на финальной стадии, планируем ехать на открытие в октябре.

— Что ответите тем, кто обвиняет «Дизель Шоу» в пиаре на трагедии?

— Я желаю им никогда не испытать то, что испытали мы, и продолжать не понимать, о чем они говорят.

«Скучали по зрителям, а зрители — по концертам»

— Вы замахнулись на пять концертов подряд в условиях карантина. Почему решились на такой шаг?

— Это был большой вызов! Я до последнего не понимал, как это будет. Из-за того, что наши конкуренты уходят в политику, нам приходится самостоятельно придумывать себе вызовы, потому что соревноваться не с кем! Мы сделали пять концертов с разными программами. Это огромный объем материала, который нужно подготовить и выучить, а также величайший пласт административной работы. Мы написали и показали 60 новых номеров, пригласили 23 артиста украинской эстрады. Сейчас я просто в шоке, что нам удалось собрать пять залов дворца «Украина» в такие непростые времена. Приглашенные звезды удивленно спрашивали: «Неужели будут зрители?» (смеется) Мы очень скучали, чувствовалась огромная отдача от зрителей. Значит, и они безумно соскучились по концертам.

— На первом юбилейном концерте вы сразу заявили, что в политику не собираетесь и ни за что не пойдете. Тем не менее о политике шутили, почему так?

— Ну, чуть-чуть (смеется). Отсутствие критики власти, наверное, это плохо. Поэтому нам приходится взваливать на себя эту миссию. Мы бы рады не делать этого, но нам пришлось! Если бы это делал кто-то другой, мы бы не затрагивали эти темы. Мы по-прежнему не называем имен и высмеиваем социальные явления. Например, покупка государственных должностей… Если бы я не видел этого, я бы не играл! Но если это происходит открыто и повсеместно, мы не можем молчать.

— Сейчас вы не только юмористический проект, но и крупный кинопроизводитель, снимаете сериалы. Когда большой метр будете снимать? Видите себя в кресле режиссера?

— В прошлом году мы выиграли питчинг от Госкино и собирались в 2020 снимать полнометражную комедию «Мій тато — вчителька». Но для полного метра времена очень непростые и невыгодные. Даже если в нынешних условиях мы сможем снять картину, то кто же пойдет в кинотеатры ее смотреть? Поэтому пока откладываем.

Думал о том, чтобы сесть в кресло режиссера, но все-таки я много лет развивался, как актер. Всегда работаю на съемках в паре с режиссером, могу что-то подсказать… Если же серьезно захочу снять кино, мне нужно будет поднатаскаться в теории.

— Как отсутствие актерского образования отражается на работе? Где и чему вы учитесь?

— Я самоучка! Дважды был на мастер-классе Иваны Чабак, прочитал ее книгу, и многое во мне откликнулось. Смотрю онлайн-семинары голливудских деятелей, например, Самюеля Л. Джексона, Рона Ховарда, Мартина Скорсезе. Но больше всего на меня повлиял мастер-класс для сценаристов Роберта Макки, на котором я был в Киеве в 2013 году. За 4 дня он дал больше, чем дают за пять лет в вузах, говорил о кино и о том, как рассказывать истории.

Было бы интересно поучиться в Голливуде, но я понимаю, что времени для этого нет. Пора уже снимать! Я задал вопрос Иване Чабак на одном из мастер-классов, стоит ли мне пробовать себя в Голливуде. Знаю, что у нее это спрашивает каждый второй, но не удержался. На удивление, она ответила, что стоит! Но это была бы совершенно новая книга моей жизни. Бросить то, чего мы достигли в своей стране, было бы сродни предательству.

«Жену умиляет, когда я мою Максу попку. Это круче, чем принести завтрак в постель!»

— Год назад вы снова стали отцом. Каково быть папой мальчишек?

— Круто! Сейчас у Макса (младший сын. — Авт.) начались времена под названием «Прячьтесь, родители» (смеется). Он несется во все тяжкие! Сегодня одевал его на утреннюю прогулку и чуть с ума не сошел. Все мое спокойствие просто улетучилось на стадии надевания памперса. Силовые приемы приходилось применять! (смеется) Но как только Макс улыбнется или обнимет тебя, ты сразу млеешь и понимаешь, что это и есть счастье. Когда мой старший, Лева, борется на трассе, на него все смотрят, а он лидер и крутой, меня переполняет гордость.

— Как старший сын воспринял появление младшего брата? Правда, что Лева придумал имя?

— Решили назвать Максом все вместе. Это было трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала. Лева относится к младшему брату очень трепетно. У него даже больше терпения, чем у меня. Если у Левчика есть возможность поиграть с Максиком, а не делать уроки, он, конечно, выберет Макса (смеется).

Я с первого дня думал о том, что может быть ревность со стороны Левы, и старался это предотвратить. Если тискаю Макса, обязательно целую и Леву, чтобы он не чувствовал, будто я люблю их не одинаково. Пока все получается!

— Лева — гонщик, чемпион Украины по картингу, и вы во всем его поддерживаете. Как воспринимаете его неудачи?

— Я всегда ему говорю о том, что иногда надо упасть на самое дно, чтобы почувствовать, чего ты стоишь на самом деле. Сложности его закаляют, как любого мужчину. Привожу ему в пример великих гонщиков, которые для меня являются большими авторитетами. Трехкратный чемпион мира австриец Ники Лауда в одном из своих интервью сказал, что благодарен именно своим поражениям. Когда тебя побеждают, это мотивирует больше работать, чтобы в следующий раз достичь цели.

— А каким видите будущее Макса?

— Еще до рождения Льва я хотел, чтобы мой сын стал автогонщиком. Когда он появился, я старался делиться с ним своей страстью, и, к счастью, он ее разделил. А для Макса у меня плана нет! Поддержу любой его выбор. Хотя могу с уверенностью сказать, что сын проявляет огромный интерес к автомобилям. У нас есть шатер, где стоят гоночные машины. Вот когда мы уезжаем, Максик обязательно хочет потрогать все колесики, попрощаться с ними! И когда возвращаемся, он тоже проделывает этот ритуал. Если ему не дать этого сделать, он очень расстраивается! Колесики сейчас у него самые любимые.

— Малыш очень похож на вас, какие свои качества в нем замечаете?

— Да, я, когда в первый раз его увидел, был очень удивлен, как же он похож на меня! Что касается характера… Если Макс чего-то захотел, ты его можешь унести, увлечь чем-то другим, но он все равно вернется и возьмет то, что ему нужно. И в Леве есть эта черта — добиваться своего и идти к цели до конца. Очень надеюсь, что это все-таки от меня.

— Вы с Катей путешествуете с детьми. С Левой впервые летали на отдых, когда ему было 10 месяцев, а в январе этого года увезли на Маврикий четырехмесячного Макса! Как вы решились на такую дальнюю поездку с малышом?

— Нам с Катей просто хочется, чтобы дети видели мир и развивались. Пусть они знают, что люди могут быть разными, но, тем не менее, дружить. Выбрали Маврикий, потому что хотелось улететь в самое настоящее лето, чтобы купаться и загорать. Летом на это, к сожалению, не хватает времени. На Маврикии я никогда не был, поэтому предпочли его среди остальных курортов. Маврикий — классный остров! Для кого-то может быть минус в том, что мало достопримечательностей. Но если говорить об отдыхе на берегу океана с комфортными условиями, то смело могу рекомендовать! Приятно порадовало то, что все люди там владеют минимум двумя языками — английским и французским. Ребята неглупые, достаточно опрятные, образованные и с юморком. Кстати, я задал нашему водителю вопрос, который всегда задаю тем, кто живет возле океана или моря: «Когда ты в последний раз купался?» Он говорит: «Три года назад! Некогда, надо работать». И так везде, но здесь не ощущается, что на тебе стараются заработать. Все очень ненавязчиво.

— Ваша жена Катя после родов очень быстро вернулась к работе. Как вы к этому относитесь? Кто ей помогает по дому и уходу за детьми?

— Да нормально отношусь. Стараюсь сделать быт своей женщины максимально комфортным. Люблю впечатлять и удивлять Катю. Если она один раз скажет, что ей что-то нравится, я ей это подарю. Мне не нужно два раза повторять, делать намеки и сочинять сложные схемы. Если я чувствую, что она устала от обыденности, предлагаю поехать отдохнуть.

Конечно, для Кати сейчас лучший подарок, если я возьму Макса, а она займется чем-то своим. Самое же большое умиление у нее вызывают моменты, когда я мою Максу попку. Это круче, чем принести завтрак в постель!

Один раз мы приглашали няню на пару часов, но в основном Катя справляется сама. Помогает иногда Настя — Катина племянница. Моя жена — суперженщина! Одной рукой Макса укачивает, второй обед готовит, и уроки у Льва проверяет!

— Жена и дети во время киевских концертов рядом с вами за кулисами, как это отражается на вашей работе?

— Это добавляет домашнего уюта и спокойствия. Всегда чувствую рядом поддержку. Катя всегда знает, что сказать, когда помолчать или просто обнять — и этого уже будет достаточно. С Левчиком получилось смешно на одном из юбилейных концертов. Он выступал со мной в номере об отцах, которые привели своих детей на 1 сентября в школу. Как-то на репетиции он у меня спросил, как мне удается не забывать тексты. И что вы думаете? Именно в номере с ним я забыл слова, которые должен был ему сказать! (смеется). Бережок помог выкрутиться.

— Что для вас главное в отношениях с детьми, с женой?

— Мы с моей женщиной договорились, что будем идти по жизни вместе. Все, теперь я уже не один в упряжке, нас двое. Нельзя отморозиться, мол, я сам по себе, а ты сама по себе. Я командный игрок и знаю, как важна атмосфера сотрудничества. Надо жить с учетом другой жизни. Не изменять, уважать друг друга и всегда искать компромиссы. Семья для меня всегда на первом месте. Меня тянет домой, хочется проводить время с родными, хочется видеть, как взрослеют мои сыновья.

— Вы сентиментальный человек? Что может заставить вас плакать?

— Могу быть сентиментальным, когда смотрю кино или слушаю музыку. В последний раз заставила плакать песня о Марине. А сдержаться было невозможно. Сколько ни пытался отстраниться и воспринимать ее просто, как исполнитель, не получалось. Все репетиции со слезами. Только на концерте удалось не зареветь.

— После выборов много артистов и юмористов оказались в ВР. У вас есть политические амбиции?

— Нет. Каждый должен заниматься своим делом, я буду делать то, что получается у меня лучше всего — смешить людей. Тем более, кто уже, если не мы? (смеется)

— Вы счастливый человек? О чем еще мечтаете?

— Да! Мечтаю, чтобы все оставалось так, как есть, подольше!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что артисты «Дизель Шоу» создали документальный фильм о погибшей Марине Поплавской.

173

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter