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Политика

Шмыгаль предложил Зеленскому назначить известную журналистку главой Черниговской ОГА

18:56 28 сентября 2020
Анна Коваленко

Кабинет Министров на заседании 28 сентября согласовал проект указа президента Украины о назначении новым главой Черниговской областной администрации 29-летней Анны Коваленко. Напомним, в сентябре бывший глава области Андрей Прокопенко подал заявление об отставке.

О решении правительства в своем Facebook сообщил народный депутат Василий Мокан.

Коваленко с сентября 2019 года по апрель 2020 года являлась заместителем главы Офиса президента, а перед этим работала на Радио Ера, Ukrlife TV и Цензор. Нет, а в сентябре 2019 года ее избрали в Раду по спискам партии «Слуга народа».

В настоящее время Коваленко является аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности «Публичное управление».

Напомним, в сентябре пришлось госпитализировать в киевскую больницу инфицированного COVID-19 главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника.

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