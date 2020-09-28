Шмыгаль предложил Зеленскому назначить известную журналистку главой Черниговской ОГА

Кабинет Министров на заседании 28 сентября согласовал проект указа президента Украины о назначении новым главой Черниговской областной администрации 29-летней Анны Коваленко. Напомним, в сентябре бывший глава области Андрей Прокопенко подал заявление об отставке.

О решении правительства в своем Facebook сообщил народный депутат Василий Мокан.

Коваленко с сентября 2019 года по апрель 2020 года являлась заместителем главы Офиса президента, а перед этим работала на Радио Ера, Ukrlife TV и Цензор. Нет, а в сентябре 2019 года ее избрали в Раду по спискам партии «Слуга народа».

В настоящее время Коваленко является аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности «Публичное управление».

Напомним, в сентябре пришлось госпитализировать в киевскую больницу инфицированного COVID-19 главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника.

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter