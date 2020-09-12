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Политика

Моя работа не имеет смысла: глава Черниговской ОГА внезапно подал в отставку (видео)

17:28 12 сентября 2020
Андрей Прокопенко

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко 12 сентября подал заявление об отставке. Об этом сообщил сам политик в Facebook. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской ОГА Василия Володина.

«Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина — это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете — это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла», — заявил он.

Прокопенко не хочет усугублять напряженность, которая возникла между местными политиками Черниговской области и центральной властью в Киеве.

«Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае — он может вредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», президент Зеленский назначил Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации 1 ноября 2019 года.

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