Нові можливості від Moneyveo: миттєвий кредит через термінали EasyPay

Побутові труднощі можуть виникнути в найбільш непідходящий момент. Зламалася пральна машина або холодильник, розболівся зуб, горять терміни по оплаті рахунків або банально затримали зарплату… Як бути, якщо ситуація застала ваш гаманець зненацька? У таких випадках на допомогу приходять мікропозики.

В небанківських фінансових організаціях отримати бажану суму можна швидко і без паперової тяганини. Більш того, в умовах карантину кредит онлайн не тільки зручна послуга, а й безпечна — так ви і соціальної дистанції дотримуєтеся, і уникаєте контакту з готівкою.

Згідно з соціологічними дослідженнями Deltafinance.com.ua, найчастіше українці звертаються за кредитами, щоб оплатити повсякденні потреби: придбання продуктів, ліків, оплату комунальних послуг і т. і.

Отримати гроші тут і зараз стало ще простіше

Будучи лідером у сфері фінансових технологій, компанія Манівео постійно вдосконалює свій сервіс: з'являються нові продукти, послуги та можливості. Якщо раніше для оформлення кредиту інтернет був необхідністю, то зараз отримати гроші можна і без нього — в терміналах самообслуговування EasyPay. Вони є практично в будь-якому населеному пункті.

Отримавши кредит, ви можете відразу зняти готівку і зробити необхідні платежі в цьому ж терміналі. Наприклад, оплатити комуналку, мобільний зв'язок, податкові мита, поповнити банківську картку або перевести гроші родичам.

Як отримати кредит через термінал EasyPay

На оформлення кредиту через термінал піде не більше двох хвилин. Послуга доступна тільки для постійних користувачів сервісу (у кого вже є хоча б 1 закритий кредит).

Для того, щоб подати заявку на повторну позику, клієнтові необхідно:

• знайти на стартовому екрані терміналу або в розділі «Банки і фінансові послуги» логотип Moneyveo з позначкою «Повторне оформлення кредиту», ввести свій логін і пароль для авторизації в сервісі;

• вказати бажану суму кредиту (до 22 000 грн), термін погашення і подати заявку;

• в разі позитивного рішення, погодитися з умовами електронного договору та ввести код з SMS.

Кошти зараховуються на картку клієнта протягом хвилини після підписання договору.

Партнерство з EasyPay зробило можливим кредитування в сервісі Манівео навіть за відсутності виходу в інтернет. Крім того, термінали мережі дають доступ до оплати понад 3 тисяч послуг, економлячи час користувачів.

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