Путину плевать на обаяние Зеленского: Валерий Соловей об отношениях президентов России и Украины

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей, недавно заявивший, что Кремль в 2014 году выделял миллиарды долларов на подкуп руководства Харьковщины, чтобы та встретила русские танки хлебом-солью, в интервью изданию «ГОРДОН» рассказал о том, как российский президент Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, хозяин Кремля относится к Зеленскому «с легким пренебрежением»: «С легким» — это я для того, чтобы смягчить оценку, говорю. Давит, причем в очень грубой и уничижительной манере, используя, допустим, то Рамзана Кадырова, то передачу разного рода требований через Офис президента, в частности через господина Ермака (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, — Авт.)".

Валерий Соловей считает, что Зеленского «обложили» и что он «находится в очень жалком положении» — его просьбы и обращения к Москве игнорируются или же на них поступает грубый ответ.

Он также прокомментировал недавнее заявление проведшего в Беларуси «тайную инаугурацию» Александра Лукашенко, который рассказывал, как Путин просил его «по-отечески» поговорить с Зеленским. Отметив, что слова Лукашенко не следует полностью принимать на веру, он добавил: «Вам не кажется, что сама эта формула: „Пойди этого молодого чувачка поучи, какие взаимоотношения у нас, какие взаимоотношения между президентами, чтобы он знал и не зазнавался“… Насколько я представляю Владимира Владимировича, скорее всего, послание было таким образом сформулировано. А уж что Александр Григорьевич объяснил Зеленскому? Ну, наверное, объяснил, кто в этом прайде главный лев и как себя надо вести».

Валерий Соловей не исключил, что Лукашенко посоветовал Зеленскому «хитрить, откладывать и выпутываться», что может быть не самой плохой позицией, когда речь идет о взаимоотношениях с Россией.

Что же касается обаяния Зеленского, который может расположить к себе людей, то, по мнению российского аналитика, на Путине это не срабатывает, поскольку тот за годы президентства полностью лишился эмпатии.

«Политика устроена таким образом (не только российская, хотя российская в большей степени) — чем дольше вы занимаете высокий пост, особенно такой, который занимает Путин, тем меньше у вас эмпатии остается. Это почти, я бы сказал, международное правило», — считает историк. По его мнению, эмпатия для политиков является недостатком, поскольку им приходится принимать сложные решения с «холодной головой», игнорируя сантименты и человеческие чувства.

«Путин, если у него эти сантименты и были, их полностью и бесповоротно выкорчевал. Поэтому ему совершенно наплевать на то обаяние, природное и отчасти приобретенное, которое, как вы говорите, есть у Зеленского. Ему абсолютно все равно. На него это не действует. Чтобы подействовало, вы должны быть мужчиной или женщиной, как американцы говорят, с balls. Такими, знаете, железными орешками. Вот таких людей он уважает», — говорит Соловей и добавляет, что у хозяина Кремля «мировоззрение и взгляд на политиков реального пацана».

«Для того чтобы он вас уважал, вы должны быть таким же. Вы должны демонстрировать силу, вы должны демонстрировать несгибаемость. Мало, кто на такие качества способен», — добавил Валерий Соловей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Станислав Белковский считает, что российские спецслужбы сделали ставку на Валерия Соловья как на будущего президента.



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