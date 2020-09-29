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Клуб потребителей

Сомелье назвали лучшее вино

15:49 29 сентября 2020
Микадо
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Мастерство наших виноделов высоко оценили именитые зарубежные сомелье. В сравнительной дегустации фруктовых вин из разных стран наивысший бал и отметку «Рекомендовано» получило украинское вино известного бренда «Микадо».

Эксперты отметили характерный для истинно японских вин богатый фруктовый аромат и сбалансированный вкус «Микадо».

Успех бренда производитель объясняет приготовлением вина по технологии производства фруктовых вин Страны восходящего солнца с использованием исключительно натуральных ингредиентов.

Так, отборные плоды сливы, вишни, абрикоса настаивают на подогретом виноградном вине благодаря чему «Микадо» насыщается настоящим фруктовым вкусом.

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