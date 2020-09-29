Сомелье назвали лучшее вино
Мастерство наших виноделов высоко оценили именитые зарубежные сомелье. В сравнительной дегустации фруктовых вин из разных стран наивысший бал и отметку «Рекомендовано» получило украинское вино известного бренда «Микадо».
Эксперты отметили характерный для истинно японских вин богатый фруктовый аромат и сбалансированный вкус «Микадо».
Успех бренда производитель объясняет приготовлением вина по технологии производства фруктовых вин Страны восходящего солнца с использованием исключительно натуральных ингредиентов.
Так, отборные плоды сливы, вишни, абрикоса настаивают на подогретом виноградном вине благодаря чему «Микадо» насыщается настоящим фруктовым вкусом.
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