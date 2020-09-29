В Киеве до 3 октября проходят продуктовые ярмарки: адреса распродаж

В Киеве на этой неделе, до 3 октября, организованы традиционные продуктовые ярмарки. В каждом районе на торговых локациях покупателям в ассортименте предложат сезонные товары от отечественных фермеров, перерабатывающих предприятий и агрохозяйств. Продукция от производителя может стоить дешевле рыночной.

На ярмарках представлен широкий выбор овощей и фруктов, также мясо-молочная продукция, рыба, бакалея, хлебо-булочные изделия, продукты пчеловодства и многое другое.

Выездная торговля организована во всех столичных районах, а покупателям и продавцам рекомендуется соблюдать карантинные правила: не игнорировать применение защитных масок, антисептиков и придерживаться дистанции.

Покупателей обслуживают обычно до 17:00—18:00 , а иногда и дольше.

30 сентября (среда) продукция реализуется в районах:

в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (в границах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;

в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

1 октября (четверг) продажу организованы по адресам:

в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (в границах улиц Стельмаха и Маричанской);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;

в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина

в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

2 октября (пятница) выездная торговля состоится:

в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, Академика Глушкова, 25−53;

в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21, улице Архипенко, 6;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

в Соломенском — на улицах Козицкого (между Ереванской и Уманской), Керченской (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.

3 октября (суббота) сельхозярмарки работают:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого;

в Деснянском — на улицах Лисковской (между Милославской и Радунской), Марины Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);

в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;

в Оболонском — на улицах П. Калнышевского, 1−5, Архипенко, 6, Иорданской, 1−9;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита В. Липковского и Богдановской);

в Шевченковском — на улице Подвойского, 2−12.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киев снова оказался в «желтой» зоне. В Минздраве вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в октябре-ноябре 2020 года. Напоминаем, Кабмин продлил карантин в Украине до 1 ноября — это связано с ростом числа заболевших.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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