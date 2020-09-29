В Киеве до 3 октября проходят продуктовые ярмарки: адреса распродаж
В Киеве на этой неделе, до 3 октября, организованы традиционные продуктовые ярмарки. В каждом районе на торговых локациях покупателям в ассортименте предложат сезонные товары от отечественных фермеров, перерабатывающих предприятий и агрохозяйств. Продукция от производителя может стоить дешевле рыночной.
На ярмарках представлен широкий выбор овощей и фруктов, также мясо-молочная продукция, рыба, бакалея, хлебо-булочные изделия, продукты пчеловодства и многое другое.
Выездная торговля организована во всех столичных районах, а покупателям и продавцам рекомендуется соблюдать карантинные правила: не игнорировать применение защитных масок, антисептиков и придерживаться дистанции.
Покупателей обслуживают обычно
30 сентября (среда) продукция реализуется в районах:
в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (в границах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
1 октября (четверг) продажу организованы по адресам:
в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (в границах улиц Стельмаха и Маричанской);
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина
в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
2 октября (пятница) выездная торговля состоится:
в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, Академика Глушкова, 25−53;
в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21, улице Архипенко, 6;
в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;
в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
в Соломенском — на улицах Козицкого (между Ереванской и Уманской), Керченской (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);
в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.
3 октября (суббота) сельхозярмарки работают:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого;
в Деснянском — на улицах Лисковской (между Милославской и Радунской), Марины Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);
в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;
в Оболонском — на улицах П. Калнышевского, 1−5, Архипенко, 6, Иорданской, 1−9;
в Печерском — на улице Катерины Билокур;
в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита В. Липковского и Богдановской);
в Шевченковском — на улице Подвойского, 2−12.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»100
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