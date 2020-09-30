Эпохе Зеленского приходит конец, — Алексей Давиденко

Предприниматель и блогер Алексей Давиденко считает, что чем больше «творит» команда президента, тем быстрее украинцы сменят власть

«Я очень позитивно отношусь к Тищенко, к Фокину, Dream Team.

Если бы их не было, то их надо было бы обязательно придумать.

Потому что оба они приближают как могут конец эпохи этого случайного п*здеца под названием — Зеленский.

Я знаю: среди 73% проголосовавших за Зеленского было много адекватных людей — умных, порядочных, проукраинских, не сомневающихся, чей Крым, кто с кем воюет на Донбассе.

Которые ежедневно слышат их мысли и видят их поступки. Слышат, видят и тихо о*вают.

Для которых не ОК, что внучка пристраивает во власть дедушку 87 лет, чтоб дома не сидел.

Для которых не ОК, что ресторатор превращается в топового украинского дипломата, потому что друг президента.

Для которых, все это плевок.

Поэтому, чем больше говорят и творят такие как Велюр, тем быстрее весь этот позор закончится.

В нормальной стране.

Таких деятелей даже на порог приличного дома не пустили бы, а распознав — выгнали бы взашей.

А тут. Они вдруг стали элитой — спикерами, стратегами, глашатаями и вершителями судеб.

Жгите, дедушки и ребята, не долго вам осталось.

Вас не жалко.

Украину жалко и времени потерянного на вас", — написал Давиденко в Facebook.

Напомним, заявление Витольда Фокина о том, что он не видит войны между Россией и Украиной, прокомментировали в Офисе президента, отметив, что «каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным и всегда выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство».

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