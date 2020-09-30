«Велике будівництво» дорог в Ровенской области идет день и ночь без перерывов

Дорожники стараются максимально использовать хорошую погоду для ремонта автомобильных трасс по национальной программе «Велике будівництво». В Ровенской области ремонт трассы Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов не прекращают даже ночью. Фотографиями ночных работ поделился на своей страничке в Facebook Юрий Голик.

Трасса Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов проходит по территории Ровенской и Хмельницкой областей до границы с Беларусью. Здесь проводят капитальный ремонт дороги, с использованием щебнево-песчаной смеси для основы, асфальтобетона для выравнивающих слоев дорожного полотна.

Дорогу ремонтируют сразу на нескольких участках, и чтобы выполнить максимальный объем работ при хорошей погоде, бригады и техника работают днем и ночью.

На опубликованных Голиком фото можно увидеть, как делают ремонт на 95 — 100 км трассы.

Ранее Юрий Голик показал, как в Ровенской области создают новые садики, школы и стадионы для детей.





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