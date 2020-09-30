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Политика

Зеленский уволил Фокина

13:27 30 сентября 2020
Зеленский и Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым экс-премьер-министр Витольд Фокин, включенный в группу переговорщиков по Донбассу, был выведен из ее состава. Это случилось на следующий день после его встречи с парламентариями, во время которой переговорщик, в частности, заявил, что не видит признаков того, что на Донбассе Россия ведет войну с Украиной.

«Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации», — говорится в документе, вступившем в силу 30 сентября.

Также на сайте президента отмечается, что Зеленский констатировал — Витольд Фокин отступил, прежде всего, от «справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской области нашего государства».

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