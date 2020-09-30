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Политика

Фокин отреагировал на скандал вокруг его слов о войне на Донбассе

13:15 30 сентября 2020
Витольд Фокин

Первый замглавы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин, накануне заявивший в парламенте, что «пока не видел подтверждения войны между Россией и Украиной» на Донбассе, сказал, что «искренне хочет мира» и что его слова «вырвали из контекста».

В комментарии «Вестям» Фокин заявил, что хоть и не был обязан приходить на заседание комитета Рады, но сделал это, чтобы «уточнить некоторые моменты, вызвавшие дискуссию из-за моих фраз, которые СМИ просто вырвали из контекста».

Речь идет о предыдущем резонансном заявлении переговорщика, когда он говорил об «особом статусе» для всего Донбасса и всеобщей амнистии. Собственно, из-за этих слов его и хотели видеть в парламенте.

После встречи с нардепами Фокин заявил, что парламентарии его не услышали и что они «не были настроены» на диалог, а лишь на нападение: «Поскольку меня не слушали и вникнуть в мои ответы даже не пытались, я почувствовал, что после этого заседания снова начнут вырывать мои фразы из контекста и перекручивать их так, как будет хотеться. Только теперь проделывать это станут уже не СМИ, а сами народные депутаты. Пусть все это останется на их совести».

Заявив, что критики, пытавшиеся забросать его камнями, «попали во всех жителей Украины», кто «против войны», Витольд Фокин сказал, что «искренне хочет мира», предан Украине и будет всегда отстаивать ее интересы.

В Офисе президента по поводу заявления Фокина в Раде назвали его слова «личными оценками» и отметили, что «каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным и всегда выбирать государственное до тех пор, пока представляешь государство.

Кстати, Витольду Фокину уже раз приходилось извиняться за свои слова — после того, как он назвал боевиков «повстанцами». Замглавы группы переговорщиков признал, что этот термин был употреблен «опрометчиво».

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Фокин отреагировал на скандал вокруг его слов о войне на Донбассе

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