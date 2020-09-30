Марина Порошенко как депутат Киевсовета многое изменит в столице, — Виктория Сюмар

Марина Порошенко, которая возглавила избирательный список политической партии «Европейская Солидарность» в Киевский городской совет, будет эффективным депутатом и сможет многое изменить в Киеве. Об этом в интервью «Главкому» заявила народный депутат Верховной Рады из фракции «ЕС» Виктория Сюмар.

«Марина Порошенко будет классным депутатом, я в этом уверена. Она очень ответственно относится к тому, что делает, глубоко разбирается во всех бумагах, всех программах. Когда она увидела, что в Киеве на развитие инклюзивного образования на следующие годы выделены нули, для нее это стало определенным вызовом, и она точно это изменит. Как и многие другие вещи, связанные, скажем, с медициной», — отметила Виктория Сюмар.

Парламентарий уверена, что Марина Порошенко, как депутат Киевсовета, «еще многих удивит умением достигать поставленных целей».

«И эти цели будут не столько политического характера, а более конкретного», — отметила представительница «Европейской Солидарности».

Отвечая на вопрос, кто мог подтолкнуть Марину Порошенко идти в политику, Виктория Сюмар сказала, что решение баллотироваться в Киевсовет жена пятого президента Украины принимала самостоятельно.

«Это однозначно. Для нее это вызов, с которым, я уверена, она справится. Марина из тех людей, которые могут долго думать, но если уж что-то решают, то идут до конца», — подчеркнула народный депутат.

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