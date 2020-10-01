Олег Пономарь рассказал, что в Америке полицейским удалось задержать живым бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа, который пытался наложить на себя руки и которого проверяют на предмет его участия в нарушениях правил финансирования кампании действующего президента США

«После того, как в июне на ралли Трампа в Тулсе не пришли люди, Трамп уволил Брэда Парскаля с должности начальника штаба. Брэд впал в депрессию и, как видно из недавних событий, не смог пока с нею справиться. На днях Брэд избил свою жену. Полиция приехала на вызов, и Брэд пытался покончить жизнь самоубийством, но все-таки был задержан живым.

История не собирается заканчиваться скоро, ибо сейчас правоохранительные органы ведут расследование в отношении Парскаля на предмет его участия в нарушениях правил финансирования кампании Трампа. И Брэд знает об этом все. И Трамп сейчас очень беспокоится, как бы Парскаль не заговорил", — пишет Олег Пономарь на своей страничке в социальных сетях.

Анализируя предвыборную кампанию Трампа, в частности, и его недавние дебаты с конкурентом Джо Байденом, Олег Пономарь обращает внимание на провал трамповских технологов и то, что «история с Парскалем ложится в пазл».

«Трамп давно разогнал всех, кто может ему сказать правду либо любое мнение, которое отличается от его собственного. Трампу приятно слушать своего зятя в качестве главного советника, например. И Брэд здесь не одинок. Если писать список уволенных или тех, кто ушел сам, то не хватит и двух часов. Это и генерал Келли, генерал Маттис, Макмастер, Болтон, Скарамуччи, Виндман, Бэннон и т. д. , и т. д. , и тд… Все, кто соприкасаются с Трампом, сгорают…», — добавляет аналитик.

Фото со странички Олега Пономаря в соцсетях.

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