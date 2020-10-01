Нервные срывы и проблемы с суставами: гороскоп здоровья на октябрь для всех знаков зодиака

Известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья на октябрь 2020 года.

Овны

В октябре Овны, словно спичка, могут загораться от малейшего несоответствия между их планами и действительностью. Чтобы избежать стрессов и нервных срывов, звезды советуют проще относиться к происходящему и больше времени уделять своему хобби.

Тельцы

Октябрь для Тельцов — не лучшее время, чтобы заниматься экстремальными видами спорта. Звезды советуют представителям знака быть максимально осторожными. Так как сейчас есть большая вероятность получить травму.

Близнецы

В этот период большая загруженность в профессиональной сфере деятельности может стать «головной болью» Близнецов как в переносном, так и в прямом смысле слова. Чтобы этого избежать, не забывайте о здоровом сне, правильном питании и прогулках на свежем воздухе.

Раки

Середина осени для Раков — прекрасное время, чтобы объявить войну хроническим недугам или вредным привычкам. Сейчас у вас есть все шансы навсегда расстаться с этим ненужным балластом. Главное — сделать первый шаг в данном направлении уже в первых числах октября.

Львы

В этот период звезды советуют Львам «спешить медленно» и не подвергать свой организм сильным физическим нагрузкам. И особенно — с непривычки. Ваши спина и суставы и без этого будут крайне уязвимы.

Девы

В этот период самоотверженность Дев в профессиональной сфере деятельности может принести весьма нелестные плоды. Вроде осложнений после простуды или вирусных заболеваний. А потому при малейших симптомах болезни старайтесь в первую очередь заботиться о себе, а не о своих дедлайнах.

Весы

В октябре у многих Весов могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой. А потому сейчас не время для строгих диет и смелых кулинарных экспериментов. Старайтесь придерживаться системы правильного питания.

Скорпионы

Неприятным украшением середины осени для Скорпионов может стать обострение хронических заболеваний. Чтобы не выпасть из колеи в самый неподходящий момент, звезды советуют действовать на опережение и заняться профилактикой этих недугов.

Стрельцы

В это время Стрельцы могут ощутить прилив сил и энергии. Но как бы ни хотелось вам свернуть все горы на пути, постарайтесь четко распределить нагрузку на организм. Так как есть риск взвалить на свои плечи непосильную ношу, которая принесет не только усталость, но и проблемы со здоровьем.

Козероги

Звезды настоятельно советуют Козерогам чаще прислушиваться к советам близких людей. И особенно — если это касается их самочувствия. Так как сами представители знака могут в упор не замечать, что недуг наступает им на пятки.

Водолеи

Иммунитет Водолеев в этот период будет крайне ослаблен. Что в сумме с дождливой осенней погодой — прямая дорога к простудным заболеваниям. Совет звезд — одеваться потеплее. Даже небольшое переохлаждение может иметь негативные последствия.

Рыбы

Октябрь для Рыб — отличный повод, чтобы взяться за свое здоровье. Сейчас у представителей знака хватит сил и решительности для самых смелых начинаний. А потому они не только смогут перейти на правильное питание или заняться спортом, но и превратить это в ежедневный привычный ритуал.

Астрологический прогноз на октябрь для всех знаков зодиака, а также эксклюзивные ежедневные гороскопы «ФАКТОВ» читайте здесь.

Фото: pixabay.com



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