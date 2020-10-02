Дубинский назвал «кричущим» проявлением коррупции министра инфраструктуры Криклия

Народный депутат, член фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в эфире телеканала «Наш» назвал «кричущим» проявлением коррупции министра инфраструктуры Владислава Криклия, который пришел на заседание фракции «Слуги народа», чтобы прокомментировать законопроекты, связанные с инфраструктурой, но нарвался на прямые обвинения.

Дубинский напомнил, как Криклий «придумал» заново сертифицировать автомобили с газобаллонным оборудованием, подняв цену в четыре раза.

«Миллион машин по 3 тыс грн — 3 млрд в кармашек. Сколько он получил? 10%? Допустим, 20%? 300 млн? 600 млн?» — сказал депутат.

По словам нардепа, при Криклии документы для сертификации моряков в крюинговых агентствах также подорожали в три раза, а вся система сертификации в морской администрации перешла в частные руки, связанные с фирмами, подконтрольными Криклию и его окружению.

Также Дубинский сообщил, что министр лоббировал изменения в технадзор за дорогами, при котором «2% от стоимости дороги уходят каким-то непонятным организациям, которые проверяют, правильно ли вы установили знаки и нанесли разметку».

«Вот клейма негде ставить. И человек до сих пор остается министром. Вчера на фракции мой коллега Куницкий выступал и, прямо глядя в глаза Криклию и Арахамии, приводил эти факты. Этот краснел, бледнел, кашлял, икал, плакал — никакого результата. Когда сидит министр, которого прямо в лицо избравшая его фракция обвиняет в коррупции — не просто так, не голословно, а предъявляет доказательства и документы, а глава фракции сидит и молчит, премьер-министр сидит и молчит — значит, они в доле с той коррупцией, которую организовал и крышует господин Криклий. Для меня это абсолютно четко понятная ситуация», — так нардеп Дубинский прокомментировал заседание фракции «Слуги народа».

Как ранее сообщалось, Криклий создал в министерстве теневой офис, во главе со своим бизнес-партнером и коллегой по работе в сервисном центре МВД Павлом Шевченко, через который проходят разрешения по автоперевозкам, распределяются теневые потоки от «Укртрансбезпеки» и курируются тендерные схемы на железной дороге.

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