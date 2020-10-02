В "Слуге народа" открестились от заявления своего нардепа о военной поддержке Азербайджана

После того, как «слуга народа» Людмила Марченко заявила, что Украина может предоставить Азербайджану помощь, на что весьма резко отреагировал глава МВД Арсен Аваков, свою позицию обнародовала и фракция «СН» в парламенте.

«Слуги народа», в частности, отметили, что народные депутаты имеют полное право высказывать свои личные мнения, которые не являются официальной позицией фракции и государства. И напомнили, что решения об оказании помощи другим государствам — в компетенции правительства и президента страны.

Призвав коллег «быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях и не «провоцировать противостояние и вражду», во фракции добавили: «Призываем представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующего в Украине законодательств».

Тем временем сама Людмила Марченко заявила, что журналисты «неправильно трактовали ее высказывание».

Фото со странички Людмилы Марченко в соцсетях.

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