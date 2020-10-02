«БРСМ-Нафта» сообщила о незаконном захвате нефтебазы под Киевом

В пятницу, 2 октября, в селе Переяславское Киевской области произошел рейдерский захват нефтебазы, которая принадлежит компании «БРСМ-Нафта». Об этом сообщил директор департамента компании «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук на своей странице в Facebook.

«Среди нападавших были представители общественной организации «Фонд преодоления Васильковской трагедии» и ее глава Олег Верник. Они ворвались на территорию предприятия и выгнали работников. Без решения суда частное имущество было описано и передано на ответственное хранение Олегу Вернику, который и руководил захватом. «Это абсурдно и не поддается здравому смыслу. Такие действия могли производиться только по судебному решению, чего не было вообще. Не дожидаясь представителей нашей компании, они начали ломать ворота и выгонять всех сотрудников с территории», — рассказал Мельничук.

По его словам, целью рейдерской атаки является остановка нефтебазы и блокирование работы сети автозаправочных станций.

Он напомнил, что ОО «Фонд преодоления Васильковской трагедии» несколько лет судится с «БРСМ-Нафта» и пытается взыскать 2,7 млрд грн компенсации за пожар, произошедший на нефтебазе предприятия в июне 2015 года.

«Если остановится нефтебаза, мы перестанем получать нефтепродукты на наши заправочные станции, они начнут простаивать. Это делается специально, чтобы вынудить нас заплатить им те деньги, которые они вымогают… Это безосновательно, и в судах такое пройти не может. Раз в судах не получается, и они пошли по беспределу», — прокомментировал ситуацию Мельничук.

В результате рейдерской атаки легальный бизнес может прекратить существование, а сотни людей остаться без работы.

Ранее «Українські новини» написали о причастности Павла Куфтырева, которого в СМИ называют экорейдером за якобы созданную сеть «карманных» псевдо-экологических общественных организаций, к серии рейдерских захватов.

Также по информации «Ліга. Новости», бизнесмен Куфтырев был в числе посетителей скандального ресторана «Велюр» во время карантина.

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