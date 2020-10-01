4 октября 2020

Слушайте, как непросто же бывает порой заставить детей учиться. Особенно детей нынешних, «продвинутых». Те, у кого дети или внуки ещё учатся, хорошо с этой проблемой знакомы. Каждому из нас, конечно же, хочется, чтобы они сами понимали необходимость приобретения знаний, без которых в дальнейшей жизни им придётся несладко. И каждому из нас приходится сталкиваться с задаваемым ими вечным вопросом «Зачем?» Причём, по любому поводу: «Зачем?» Зачем знания?.. Зачем школа?.. Зачем учитель…

Сегодня, в День учителя, старая японская притча, на мой взгляд, весьма популярно на эти вопросы ответит. Однажды пришёл молодой, но уже достаточно известный воин к учителю, славившемуся своей мудростью.

— Я многого в жизни добился. Я прочитал десятки книг. Я постиг глубину философских истин. И всего этого мне удалось достичь самостоятельно. Можете ответить на один-единственный вопрос: нужен ли мне учитель?

— Я отвечу тебе, — сказал учитель. — Только прежде попрошу доставить письмо в селение, которое находится по другую сторону реки. Лодочник тебя туда переправит…

На следующий день молодой человек, договорившись с лодочником, уже сел в лодку, когда вдруг понял, что не знает, как найти дорогу к селению и кому именно нужно передать послание. Лодочник тоже не знал ответа на эти вопросы. Пришлось возвращаться к учителю, чтобы всё уточнить.

— Это и есть ответ на твой вопрос, — улыбнувшись, пояснил ему мудрый человек. — У тебя есть цель путешествия. У тебя есть средство, позволяющее до этой цели добраться. Но ты не знаешь дороги, по которой нужно идти. Тебе нужен тот, кому этот путь известен… Мало иметь знания. Мало считать, что всегда и во всём они сами подскажут тебе решение возникающих порой проблем. Чтобы правильно этими знаниями распорядиться, каждому из нас порой нужен учитель. Тот, кто знает дорогу к цели…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Всех учителей — с праздником! А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.