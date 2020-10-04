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Политика

Зеленский нанес «IT-удар» по Лукашенко

10:19 4 октября 2020
зеленский

Украина хочет переманить к себе высококвалифицированных IT-специалистов из Беларуси. Как говорится в указе президента Владимира Зеленского, айтишникам упростят получение вида на жительство, разрешения на работу, продлят срок разрешенного пребывания в Украине.

Пока подписан только указ о намерениях, но если все пожелания IT-сферы воплотятся в жизнь, то Украина сможет рассчитывать на волну иммигрантов из соседней страны. Предпринимателям из Беларуси и специалистам по информационным технологиям хотят разрешить свободно оставаться в Украине не 90, а 180 дней. Предполагается упрощенное получение вида на жительство за три дня, оформление разрешения на работу за 5 дней. Также ожидается, что белорусам упростят регистрацию в качестве физлица-предпринимателя в Украине.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» белорусский бизнесмен Иван Кравцов рассказал, что IT-отрасль в стране быстро развивалась, но айтишники на последних выборах не поддержали Лукашенко и теперь могут лишиться преференций.

В сентябре возмущенные действиями белорусских силовиков «киберпартизаны» взломали сайты МВД и академии Министерства внутренних дел.

Фото president.gov.ua

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