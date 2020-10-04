Чичваркин: Враг оказался коварен и зашел с тыла: старые песни о главном, величие, скрепы, Крым

Бизнесмен Евгений Чичваркин напомнил важную дату постсоветской истории: 27 лет назад в Москве политическое противостояние привело к штурму Дома советов (Белого дома). Чичваркин характеризует события октября 1993 года как провалившийся просоветский путч

В то же время бизнесмен предупреждает, что враг оказался хитрее, и сумел «откатить» развитие России на десятилетия.

«Второй просоветский путч провалился 27 лет назад. Я там был, мы с другом поехали защищать интересы молодой демократии, напрашивались помогать военным разгружать тяжелые зеленые ящики. После взятия был концерт прямо на ступенях Белого дома. Почему-то были «На-На», — вспоминает Чичваркин.

«Казалось бы, гадину задушили (хотя никого не репрессировали, Ельцин был великодушен, не то, что эта моль)». Враг оказался коварен и зашел с тыла: старые песни о главном, величие, скрепы, Крым; потеряли еще 15−20 лет развития", — констатирует бизнесмен.

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