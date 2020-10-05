«Состояние – на грани потери сознания»: Владимир Остапчук о своем опыте борьбы с коронавирусом

Многие украинские знаменитости уже столкнулись с коронавирусом. На собственном опыте они ощутили опасность болезни, сумев ее побороть и двигаться дальше. Среди тех, кто переболел CОVID-19, — известный шоумен, стендапер, ведущий «Евровидения-2017» и шоу «Маска» Владимир Остапчук. Месяц назад он и его возлюбленная Кристина испытали на себе все «прелести» этой инфекции. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Владимир Остапчук рассказал, как проявился у него коронавирус, что он ощущал и что помогло ему восстановиться.

«Вкус и обоняние пропали на второй день, а вернулись — на шестой»

— Владимир, как вы сейчас себя чувствуете? Остались ли какие-то симптомы?

— Устаю больше. Уже в восемь часов вечера хочется лечь, особенно если вечер провел с детьми, — родители меня поймут. До сих пор у меня остались слабость и повышенная потливость.

Но, несмотря на все это, я уже вернулся к активному ритму жизни. За время болезни у меня накопилось много дел: работа над шоу «Маска» для канала «Украина», подготовка программы для «Неудобного» стендапа и наконец свадьба, которая состоится у нас с Кристиной 15 октября! В общем, много творческих планов, которые хочется реализовать. Карантин и коронавирус еще раз помогли осознать и утвердиться в том, что надо жить здесь и сейчас, не откладывая на потом. И радоваться каждому моменту. Ведь никто не знает, что будет завтра и будет ли для этого возможность.

Кристина оказалась для Владимира лучшей медсестрой

— Сколько времени длилась ваша болезнь?

— Первые симптомы проявились четвертого сентября. В этот день у меня было запланировано стендап-выступление, но, понимая, что все симптомы «налицо», я принял решение не выходить на сцену, не подвергать опасности зрителей. Поэтому мой стендап пришлось экстренно перенести.

С этого же дня мы с Кристиной ушли на самоизоляцию и начали лечение. Спустя две недели сдали повторные тесты, и они оказались негативными — COVID-19 уже не было. Но общая слабость и симптоматика прошли только через три недели. А КТ я еще только буду делать.

— С каких симптомов у вас началась болезнь?

— Все произошло очень быстро, знаете, это было как гром среди ясного неба. Утром резко стало плохо: недомогание, озноб, кашель и жуткая ломота во всем теле. После обеда температура тела выросла до 39,6. На скорой помощи меня увезли в 12-ю больницу. Рентген показал двухстороннюю пневмонию. На следующий день появился удушливый кашель и ужасная слабость. А дальше — неделя сущего ада!

— Кашель продолжался?

— Да, знаете, было, что захватываешь воздух и не можешь больше кашлять. Хватали спазмы. Иногда даже кашель был с кровью.

— Тест на коронавирус сразу оказался положительным?

— Симптоматика болезни была явная, поэтому мы в принципе понимали, что это. Но подтвердил диагноз только третий ПЦР-тест (предыдущие два, как и экспресс-тесты, были негативными).

— У вас пропадало обоняние?

— Да, ощущение вкусов и запахов пропало на второй день. Восстановилось — на шестой, но это достаточно редкий случай. У моей Кристины обоняние и чувство вкуса до сих пор восстанавливаются.

— Что вам советовали врачи?

— Выписали кучу антибиотиков на двенадцать дней. А еще парацетамол от сумасшедшей температуры (хотя первые дни она практически не сбивалась), витамины C и D, цинк. А еще, как ни парадоксально, свежий воздух — ходили гулять на балкон с Кристиной. И упражнения для легких — я сидел и надувал шары.

«Ты делаешь все — уколы, процедуры, пьешь таблетки, капсулы, витамины, а тебе только хуже становится»

— Как чувствовала себя Кристина?

— Лучше, у нее болезнь прошла в более легкой форме. Из основных симптомов — только отсутствие обоняния и ощущения вкусов. Температура 37,2 держалась на протяжении нескольких дней. На самом деле Кристина меня буквально спасла, выходила, научилась делать уколы и разбиралась с этими пакетами лекарств: какие, когда и с чем нужно принимать.

Владимир и Кристина

— Как проходил ваш день, были в состоянии чем-то заниматься?

— Первые пять дней просто лежал, спал. Состояние — на грани потери сознания (люди, у которых была температура 39,6, поймут меня). По ночам же, наоборот, часто мучила бессонница. Когда пошел на поправку, начал почитывать. А потом уже, как только самочувствие стабилизировалось, возобновили с Кристиной наши предсвадебные хлопоты и воплощение планов, хотя бы из дому.

— Какой день за время болезни был самым тяжелым?

— Наверное, первые пять дней. Ты делаешь все — уколы, процедуры, пьешь таблетки, капсулы, витамины, а тебе только хуже становится. Это невероятно давит на психику!

На четвертый день я порывался взять паспорт и идти ложиться под аппарат ИВЛ. Тут нужно Кристине памятник поставить: она это выдержала, как бы тяжело физически и морально ни было. Лечила лекарствами, заботой и любовью.

— Значит, вам предлагали лечь в больницу?

— Да, предлагали, но у меня была лучшая медсестра! Мы все делали по протоколу, согласно рекомендациям и инструкциям врачей.

— Что вы ели, пили во время болезни?

— Мало того, что в первые дни не до еды было, так ты еще и ни запахов, ни вкусов не чувствуешь. Но после пяти дней ада, как ни странно, появился нормальный аппетит. А ели мы то, что передавали нам друзья. Они по очереди приносили пакеты с продуктами и оставляли под дверью квартиры. Кристина готовила. Пили очень много чаев.

Под конец второй недели начали себя баловать доставками — хотелось маленьких радостей. Пиццы, например.

— От чего вам становилось легче?

— От примочек уксуса, любви и парацетамола.

— Как проходили ваши ночи?

— Ужасно! Я менял по три футболки за ночь и по два одеяла. Постоянно был весь мокрый.

Даже посреди ночи мы заводили будильник через каждые три часа, чтобы вести замеры дыхания и сатурации.

— Когда началось улучшение?

— На шестой день постепенно стала спадать температура, ушел кашель и вернулось желание жить.

— А когда смогли выйти на улицу?

— На улицу себе позволили выйти (если не считать балконные прогулки) после того, как получили негативный результат повторного ПЦР-теста, через две недели после того, как заболели. Сразу отправились на ужин «не дома», а следующие два дня я практически полностью провел с детьми — очень скучал по ним! В такие моменты понимаешь, как важно ценить здоровье и 36,6.

Владимир с сыночком

— Чтобы вы посоветовали тем, кто не столкнулся с болезнью?

— Хочу дать совет тем, кто боится. Страх всегда сковывает. Для себя я понял: есть неизбежные вещи, которые ты не можешь запланировать или отменить. Болезнь можно только принять. И здесь нужен очень хороший иммунитет и любовь тех, кто рядом. Поверьте, любовь может творить чудеса.

Берегите себя и своих близких, прислушивайтесь к своему телу и самочувствию. И, правда, не относитесь к COVID-19 легкомысленно или скептически. Это реальная болезнь, которая требует лечения и своевременной диагностики, чтобы, не дай Бог, не подвергнуть опасности близких или знакомых вам людей. Знаете, я тоже думал, что со своим прекрасным иммунитетом даже не почувствую вирус. Не тут-то было. Тот еще опыт!

Ранее о своем опыте борьбы с коронавирусом рассказала певица Камалия. Артистка также поделилась фото из больницы.

Фото из альбома Владимира Остапчука

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