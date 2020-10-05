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Незаконный захват нефтебазы под Киевом может спровоцировать взрыв 8-ми миллионов литров газа, — «БРСМ-Нафта»

19:39 5 октября 2020
нефтебаза
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В селе Переяславское Киевской области представители общественной организации «Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии» четвертый день «рейдерят» нефтебазу, принадлежащую компании «БРСМ-Нафта». Об этом сообщил директор департамента по маркетингу «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук на своей странице в Facebook.

В компании предупредили об угрозе взрыва, так как на территории базы хранится бензин, дизель и 8 млн литров сжиженного газа.

«На территории нефтебазы 8 млн литров сжиженного газа, вокруг стоят пустые бензовозы с взрывоопасными парами. Сотрудников на территорию не пускают — все это имущество в руках рейдеров, которые не знакомы с техникой безопасности, жгут файеры, курят прямо у бензовозов. В случае пожара они превратятся в ракеты Першинг, полрайона может взлететь в воздух», — написал Мельничук.

Он сообщил, что силовую поддержку «активистам» Фонда оказывают порядка 100 вооруженных людей:«Они забаррикадировались на предприятии и забрасывают сотрудников нефтебазы камнями и покрышками, поджигают дымовые шашки».

Также Мельничук обратился к правоохранительным органам с требованием остановить беззаконие, задержать рейдеров и допустить на нефтебазу сотрудников для гарантирования безопасности.

Напомним, 2 октября произошел рейдерский захват нефтебазы, которая принадлежит компании «БРСМ-Нафта». По словам директора департамента по маркетингу «БРСМ-Нафта» Александра Мельничука, среди нападавших были представители общественной организации «Фонд преодоления Васильковской трагедии» и ее глава Олег Верник: «Они ворвались на территорию предприятия и выгнали работников. Без решения суда частное имущество было описано и передано на ответственное хранение Олегу Вернику, который и руководил захватом».

Ранее «Українські новини» написали о причастности Павла Куфтырева, которого в СМИ называют экорейдером за якобы созданную сеть «карманных» псевдоэкологических общественных организаций, к серии рейдерских захватов.

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