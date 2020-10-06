Виталий Портников: почему Нагорный Карабах не похож на Крым и Донбасс

Известный журналист Виталий Портников, анализировавший события вокруг Нагорного Карабаха, объяснил, чем они отличаются от ситуации, возникшей в Украине после российской агрессии, и заявил, что нельзя сравнивать реальный конфликт, который использует Москва, с искусственным конфликтом, который она сама и создала.

«Карабахский конфликт должен решиться не просто, как у нас говорят, восстановлением территориальной целостности Азербайджана — это было бы слишком просто. Он должен решиться нахождением общего знаменателя между армянским и азербайджанским народами», — пишет Портников на своей страничке в соцсетях и добавляет, что последнее десятилетие «ни один армянин не появлялся в Азербайджане и ни один азербайджанец не был в Армении».

По его словам, в Украине ситуация несколько иная. Так, на подконтрольные правительству территории после начала боевых действий переехало много людей, граждане ежедневно пересекают линию разграничения в обе стороны…

А между Арменией и Азербайджаном границы закрыты. «Даже нет понятия о том, чтобы человек из Нагорного Карабаха поехал в Баку. Нет. Это смешно даже говорить. Поэтому нельзя сравнивать реальный конфликт, который использует Москва, с искусственным конфликтом, который она сама и создала», — резюмировал Виталий Портников.

Фото со странички Виталия Портникова в соцсетях.



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