В ВР могут пройти четыре партии: лидируют «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь», — опрос

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в новый состав украинского парламента могли бы пройти четыре партии. Об этом говорится в опросе общественного мнения центра «Социальный мониторинг».

Так, согласно полученным данным, на первом месте — президентская партия «Слуга народа» (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) с 25,9% поддержки. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.). Ее готовы поддержать 22,0% украинцев. На третьем месте «Европейская солидарность» (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) За нее готовы проголосовать 14,2% опрошенных. На четвертом месте ВО «Батьківщина» (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) с 9,5% поддержки.

Партия «Сила и честь» Игоря Смешко находится на грани прохождения в ВР. Среди респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором, ее готовы поддержать 4,4% опрошенных.

В пересчете на количество депутатских мандатов, которые могла бы получить каждая из партий, прошедшая в парламент, следующий состав Верховной Рады Украины мог бы выглядеть таким образом: «Слуга народа» — 155 мандатов, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 139 мандатов, «Европейская солидарность» — 92 мандата, ВО «Батьківщина — 54 мандата.

Рейтинг других партий пока не преодолевает 5-проценный барьер и распределился следующим образом: «Радикальная партия Олега Ляшко» — 4,1%, «Партия Шария» (Бондаренко О.) — 3,7%, «Гражданская позиция» (Гриценко А.) — 3,6%, ВО «Свобода» (Тягнибок О.) — 2,9%, «Голос» (Рудик К., Клименко Ю.) — 1,6%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,5%, «Национальный корпус» (Билецкий А.) — 1,1%, «За майбутнє» (Палица И.) — 0,9%, «Оппозиционный блок» (Мураев Е.) — 0,8%, «Объединение «Самопоміч» (Сыроид О.) — 0,5%.

Опрос общественного мнения проводился по собственной инициативе центром «Социальный мониторинг» с 20 по 29 сентября 2020 года в 24 областях Украины и городе Киеве. Всего опрошено 3014 респондентов. Стандартные отклонения составляют 1,10−1,83%. Метод получения информации: индивидуальные интервью тет-а-тет по месту жительства респондентов.

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