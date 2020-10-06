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Политика

Медикам — достойные условия, а киевлянам — доступные и качественные медуслуги, — Алла Шлапак

17:00 6 октября 2020
Алла Шлапак
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Абсолютная оторванность чиновников и политиков от реальной ситуации — это сегодняшний диагноз в сфере медицины. Врачи и медицинский персонал, которые работают на передовой, — не защищены и получают мизерные зарплаты. Они стали заложниками бестолковой реформы предыдущего главы Минздрава и непрофессиональных действий власти. Об этом заявила кандидат в депутаты Киевсовета от «Батьківщини» Алла Шлапак во время брифинга в Открытом штабе партии, передает пресс-служба.

«Сегодня столица нуждается в срочном выделении средств из фонда по противодействию ковиду на доплаты медикам, на организацию мобильных лабораторий для бесплатного тестирования, на улучшение материально-технической базы больниц, которые лечат COVID-19», — отметила она.

Шлапак подчеркнула, что именно «батьківщинці» стали инициаторами введения страхования медиков во время выполнения профессиональных обязанностей в Киеве.

«Это крайне необходимая норма! Мы убеждены, что столица должна ввести дополнительный муниципальный медицинский пакет услуг для киевлян за счет городского бюджета. Должна быть восстановлена ​​программа подготовки медицинских кадров для столичной медицины», — подчеркнула кандидат в депутаты Киевсовета.

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