Медикам — достойные условия, а киевлянам — доступные и качественные медуслуги, — Алла Шлапак
Абсолютная оторванность чиновников и политиков от реальной ситуации — это сегодняшний диагноз в сфере медицины. Врачи и медицинский персонал, которые работают на передовой, — не защищены и получают мизерные зарплаты. Они стали заложниками бестолковой реформы предыдущего главы Минздрава и непрофессиональных действий власти. Об этом заявила кандидат в депутаты Киевсовета от «Батьківщини» Алла Шлапак во время брифинга в Открытом штабе партии, передает пресс-служба.
«Сегодня столица нуждается в срочном выделении средств из фонда по противодействию ковиду на доплаты медикам, на организацию мобильных лабораторий для бесплатного тестирования, на улучшение материально-технической базы больниц, которые лечат COVID-19», — отметила она.
Шлапак подчеркнула, что именно «батьківщинці» стали инициаторами введения страхования медиков во время выполнения профессиональных обязанностей в Киеве.
«Это крайне необходимая норма! Мы убеждены, что столица должна ввести дополнительный муниципальный медицинский пакет услуг для киевлян за счет городского бюджета. Должна быть восстановлена программа подготовки медицинских кадров для столичной медицины», — подчеркнула кандидат в депутаты Киевсовета.37
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