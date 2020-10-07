«На день рождения Путина мы выбрали действительно нужные подарки», — Pussy Riot

Участница Pussy Riot Мария Алехина рассказала об акции ко дню рождения президента России, который заявлял, что в РФ «нет и не будет никаких ограничений по признаку ориентации, «— флаги ЛГБТ вывесили на зданиях Минкульта, госбезопасности на Лубянке, администрации президента, верховного суда и отдела МВД по Басманному району Москвы.

«В день рождения важно говорить „спасибо“. Благодарить за слова и дела. Дарить подарки. „В России никогда не было, нет и не будет никаких ограничений по признаку ориентации“, — произнесли вы в этом году. Но в реальности в это же время в нашей с вами стране убивают геев в Чечне, и их смерти не расследуются, принимают трансфобные законы, называя их „укреплением института семьи“, ведут „охоту на ведьм“, преследуя отцов детей от суррогатных матерей, а тех, кто не хочет голосовать за поправки к Конституции имени вашего пожизненного президентства, пугают роликами о том, как ребенка из детского дома усыновляют два папы. Вот он, ваш мир — в нем тюрьма детского дома лучше свободы, а отсутствие любой любви лучше любви двух отцов», — пишет Алехина в соцсетях и добавляет, что ко дню рождения Путина они выбрали «действительно нужные подарки».

«Первый — это свобода. Главным шагом к ней должно стать освобождение — от страхов, зла и предрассудков. От нелепых законов и невозможности принять других людей. Освобождение от режима. И освобождение тех, на ком режим стоит — тех, кто сидит за стенами этих зданий, но не может возвысить голос. Кто боится признаться себе, что он — такой же, как мы. Человек, имеющий право любить, несмотря на должности и погоны.

Вот и второй подарок — любовь. Не к войне, а к себе и окружающим. Каждый из нас хочет любви. Вся Россия отчаянно хочет любви. Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы — дарим всем. «Радуга — это солнце после дождя», — сказали вы. Но мы — те, кто делает все, чтобы это солнце, наконец, появилось", — пишет Алехина.

В посте содержится ряд требований к Путину, где, помимо призывов прекратить преследовать однополые семьи, содержится и предложение «сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТ». «С днем видимости, Владимир Владимирович. Нас — видимо!» — добавляет Алехина.

Фото со странички Марии Алехиной в соцсетях.

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