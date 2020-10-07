Минздрав продолжает наращивать мощности отечественных лабораторий, увеличивая количество тестирований. В частности, на следующем заседании правительства Минздрав будет инициировать решение о привлечении частных лабораторий к проведению тестов на COVID-19 за государственные средства. Также вскоре в Украине начнут появляться быстрые тесты на антиген COVID-19. Кроме того, сейчас верификацию проходят украинские тесты. Об этом во время ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«В начале эпидемии в Украине проводились лишь 200 тестов в сутки, сейчас уже 32 тысячи. Да, иногда возникают случаи, когда приходится ждать результаты ПЦР-тестов несколько дней. Минздрав реагирует на это оперативно. Но подчеркиваю, что мы с нуля построили систему тестирования. Она была разрушена до основания. Мы и дальше будем наращивать количество тестирований и мощности лабораторий, чтобы наши возможности соответствовали потребностям страны», — сообщил глава Минздрава.

Министр отметил, что сегодня существует напряженная ситуация с тестированием, в частности, в Донецкой, Харьковской и Одесской областях. Министерство отслеживает эту ситуацию и принимает соответствующие решения, в частности, оперативно подключает к этому процессу лаборатории из других областей, в которых достаточно мощностей — это лаборатории Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской областей.

Также Максим Степанов обратил внимание на сообщения, которые появляются в СМИ и соцсетях о нехватке в некоторых больницах койкомест для больных COVID-19,и подчеркнул, что информация не соответствуют действительности.

«В стране имеется достаточное количество больниц и медицинских работников, оказывающих медпомощь. Министерство отслеживает ситуацию и постоянно вводит дополнительные кровати», — отметил глава Минздрава.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что к началу декабря Минздрав планирует увеличить количество ПЦР-тестов до 50 000 в сутки.

Фото: пресс-служба Минздрава



21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter