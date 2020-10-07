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Политика

Опасения по поводу безвиза сняты, с вакциной от коронавируса нам помогут: Зеленский подвел итоги саммита ЕС — Украина

21:40 7 октября 2020
Опасения по поводу безвиза сняты, с вакциной от коронавируса нам помогут: Зеленский подвел итоги саммита ЕС&nbsp;— Украина

Президент Владимир Зеленский отчитался об итогах саммита Украина-ЕС, который состоялся в Брюсселе 6 октября, назвав его «хорошим», где переговоры велись «четко, по-партнерски, с огромным взаимным уважением и интересом». Об этом он написал в соцсети.

По мнению президента, главным итогом встреч стало подтверждение евроинтеграционных стремлений Украины, и констатация того факта, что Украина «уже точно переросла» действующее Соглашение об ассоциации и стремится к ее обновления.

Кроме того, была создана экспертная миссия для подготовки к предоставлению Украине «промышленного безвиза», и подтверждено, что соглашение о совместном авиапространстве будет подписано в ближайшее время.

Отдельно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых.

«Не советую очень верить в предвыборные „инициативы“ отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами», — призвал в этой связи глава государства, намекая на активную пропаганду российской вакцины.

В завершение Зеленский заверил, что Евросоюз поддержал активность Украины в переговорах в Нормандской формате и в Трехсторонний контактной группе, а также отметил, что граждан Украины не лишат безвизового статуса.

Напомним, после Брюсселя Зеленский отправился с двухдневным визитом в Великобританию.

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