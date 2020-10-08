Есть шанс поймать птицу удачи за хвост: гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака

Четверг, 8 октября, — довольно активный и насыщенный различными событиями день. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака. Гороскопы на каждый день, неделю, месяц читайте здесь.

ОВЕН

Предстоит неплохой день, который будет связан с общением, встречами и поездками. Не исключены и новые интересные знакомства. Прежде чем браться сейчас за реализацию задуманного, хорошенько все взвесьте и просчитайте, во что это вам обойдется.

ТЕЛЕЦ

Сегодня у вас есть все шансы поймать птицу удачи за хвост, не упустите такую возможность. Можно строить далеко идущие планы и браться за воплощение в жизнь своих самых смелых идей. Дети порадуют успехами.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня может дать о себе знать накопившаяся усталость. По возможности проведите нынешний день в тишине и спокойствии, максимально ограничив контакты с окружающими. Это поможет вам быстрее восстановиться и с новыми силами взяться за трудовые подвиги.

РАК

Не теряйте оптимизма, несмотря на трудности, которые сегодня могут возникнуть на вашем пути. На службе держите язык за зубами и не давайте волю эмоциям, иначе рискуете впасть в немилость к начальству.

ЛЕВ

Нынешний день обещает быть плодотворным, однако не стоит хвататься за несколько дел сразу. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения или финансовые интересы, если от этого зависит успех вашего предприятия.

ДЕВА

Вы отлично сумеете справиться с работой, которая требует усидчивости и внимательности. Сейчас велика вероятность обострения хронических заболеваний, позаботьтесь об их профилактике.

ВЕСЫ

Если чувствуете, что впадаете в осеннюю хандру, постарайтесь раскрасить свою жизнь яркими красками. Вот увидите — дела сразу пойдут на лад. Займитесь сегодня чем-то более легким и неутомительным, а решение важных вопросов перенесите на другой день.

СКОРПИОН

Не отказывайтесь от полученных предложений, даже если вам будет казаться, что вы не справитесь с таким объемом работы. Волноваться не стоит, у вас все должно получиться. Сейчас велика вероятность подхватить простуду, позаботьтесь о мерах профилактики.

СТРЕЛЕЦ

Не позволяйте никому сбить вас с намеченного пути, составьте план действий и неукоснительно ему следуйте. Звезды говорят, что нынешний день просто таки создан для романтики и советуют одиноким Стрельцам не упустить такую возможность.

КОЗЕРОГ

В этот день может возникнуть немало проблем, но вы с легкостью с ними справитесь. Будьте внимательны при работе с документами. Перед тем, как поставить подпись под одним из них, перепроверьте все тщательнейшим образом.

ВОДОЛЕЙ

Прежде чем поддаться какому-либо соблазну, подумайте: можете вы себе это позволить или нет. Сейчас ваше финансовое положение нельзя назвать достаточно стабильным, поэтому не стоит сорить деньгами. Водные процедуры сегодня окажут благотворное влияние на ваш организм.

РЫБЫ

Предстоит активный деловой день, который будет насыщен различными поездками, встречами и переговорами. В непредвиденных ситуациях постарайтесь сохранять спокойствие. Чтобы организм не дал сбой после серьезных перегрузок, вечер посвятите полноценному отдыху.

Хорошего вам дня!

Астрологический прогноз на всю неделю — с 5 по 11 октября — читайте здесь.

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