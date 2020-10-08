Политолог назвал пленки Лероса примитивной попыткой остаться на плаву

Новая серия пленок скандального народного депутата Гео Лероса с записями разговоров якобы Николая Тищенко и Дениса Комарницкого является шагом отчаяния у спонсоров Лероса, которые инициировали этот скандал. Такое мнение высказал политолог Павел Рудяков.

«Почему Гео думает, что он может быть интересен кому-то, кроме себя самого? Разве пару-тройку финансовых аргументов для разгона примитивной пиар-кампании дают ему основание рассчитывать на это? Нет, не дают. Похоже на шаги отчаяния у тайных спонсоров Гео, которые по странному стечению странных обстоятельств спонсируют некоторых кандидатов в мэры», — написал на своей странице политолог Павел Рудяков.

По мнению Рудякова, пленки Гео Лероса являются «примитивной попыткой остаться на плаву в медийном поле в ситуации, когда спонсоры теряют к нему интерес».

Политический эксперт Дмитрий Джангиров также озвучил мнение, что история с пленками скорее подтверждает бессилие спонсоров Гео Лероса.

«Новые записи похожи на демонстрацию бессилия спонсоров Гео, которые, кроме того, вложились в некоего кандидата и его партию», — написал политолог.

Также Джангиров обращает внимание на обвинение Гео Лероса в сторону президента Зеленского, что свидетельствует о слабости позиций авторов пленочного скандала: «Подъем ставок в информационно-политической борьбе до уровня обвинений президента — ход, скорее говорящий о слабости, нежели о хитрости и коварстве заказчиков «пленок Лероса».

Джангиров не видит перспектив развития пленочного скандала Гео Лероса в силу правовых причин.

«Обнародование записей не несет никаких правовых последствий ни для фигурантов, ни для мастеров вполне вероятного „монтажа“. На этом тему „подлинности“ предлагаю закрыть, ввиду бессмысленности и беспощадности. В продолжение: значит, единственный бенефициар скандала — сам Гео», — резюмировал политический аналитик.

30 сентября на заседании ВР народный депутат Гео Лерос заявил, что якобы нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко и Денис Комарницкий готовят на него нападение. В подтверждение своих слов Лерос с парламентской трибуны включил на телефоне аудиозапись.

Напомним, 29 сентября, как сообщило delo.ua, СБУ провела обыски у компании bUd development, которая якобы принадлежит многолетнему «смотрящему» за Киевом Вадиму Столару. В результате обысков были изъяты документы о схемах при строительстве и большие суммы наличной валюты.

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