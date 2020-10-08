28.18 / 28.37 32.98 / 33.37
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Спикер Рады Разумков оказался несостоявшимся артистом

15:19 8 октября 2020
Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в детстве мечтал стать артистом. Примером была его мама Наталья Кудря. Она играла на сцене театра Русской драмы имени Леси Украинки.

В 14 лет Разумков решил, что пойдет по стопам мамы. Но жизнь сложилась иначе. Именно мама отговорила Дмитрия поступать на актерский факультет, рассказал спикер Верховной Рады в программе «Життя відомих людей».

По словам Разумкова, хотя ему и передались актерские способности от мамы, он пошел по линии отца — стал заниматься политикой.

Эксклюзивное интервью Дмитрия Разумкова читайте на сайте «ФАКТОВ».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

485

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Гайсинская

Жена Кернеса едко высмеяла Лукашенко

Игорь Крутой

Игорь Крутой раскрыл детали попытки самоубийства Льва Лещенко

Тарзан жестко обошелся с бывшей любовницей: момент рукоприкладства попал на видео

Тарзан жестко обошелся с бывшей любовницей: момент рукоприкладства попал на видео

SLAVA

Наташа Королева и Тимати разгневали коллегу со своими «лживыми изменами»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер