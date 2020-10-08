ЦПК написал Венедиктовой о коррупции нардепа Дубинского

Центр противодействия коррупции (ЦПК) обратился к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с заявлением о совершении преступления народным депутатом от партии «Слуга народа» Александром Дубинским. Речь идет о возможном недостоверном декларировании, легализации преступных денег и уклонении от уплаты налогов, сообщается на сайте ЦПК.

«Депутат Дубинский, его мать и бывшая жена владеют всего 24 объектами недвижимости, 17 автомобилями и 70 сотками земли. Общая сумма имущества — около 2,5 млн долларов. В то же время часть имущества не указана в декларации депутата, что может свидетельствовать о совершении преступления — а именно внесении недостоверных сведений в декларацию», — говорится в сообщении.

В конце декабря 2019 года, по данным ЦПК, Дубинский начал переписывать часть своего имущества на мать и жену Олесю Цибко. Впоследствии стало известно, что Дубинский и Цибко разведены. Официальная дата развода неизвестна, однако, по состоянию на ноябрь 2019 года, они еще были в статусе женатых. Сам нардеп утверждал в одном из интервью, что не живет с Цибко с 2014 года. В другом же интервью на вопрос о доходе именно его и жены сказал, что лично получает 77 000 грн зарплаты, поэтому вместе выходит «до сотни» (100 000 грн. — Ред.). При этом ведущая переспрашивала, говорит ли он о сумме дохода вместе с женой.

Это может свидетельствовать о том, что Дубинский сохраняет фактические семейные отношения с Цибко, поэтому, согласно Закону «О предупреждении коррупции», обязан декларировать ее имущество. Но ни ее имущества, ни подаренного им же в декларации не указано.

«Можно предположить, что никакого реального развода не было. Дубинский и Цибко могли расстаться „на бумаге“ именно для того, чтобы не декларировать имущество неизвестного происхождения: деньги за вероятно заказные сюжеты Дубинского во время журналистской деятельности, деньги за возможное продвижение интересов олигарха Коломойского и так далее», — комментирует юрист ЦПК Денис Свириденко.

Также, по информации бизнес-реестра Словакии, Дубинский с 30 марта 2019 года по 14 февраля 2020 года был единственным акционером словацкой компании DubPro s.r.o. А уже 18 февраля 2020 года акционером стала Цибко.

«В то же время в декларации нардепа не отражены корпоративные права собственности на компанию, а также информация о ее отчуждении или доходы от ее деятельности, что является нарушением антикоррупционного законодательства и подпадает под признаки преступления. Также нардеп не декларирует доходы от своего YouTube-канала, которые, по его же словам, у него были и достигали 3 500 долларов в месяц», — отмечают в ЦПК.

Сокрытие многочисленного имущества, заявляют в Центре противодействия коррупции, может также свидетельствовать о том, что Дубинский хочет скрыть уклонение от уплаты налогов или легализацию незаконно полученной собственности. Поэтому, как отметили в ЦПК, они и обратились к генеральному прокурору, поскольку только она вправе открыть уголовное производство в отношении народного депутата.



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